Álvaro López-Jamar substitueix Pablo Font de Mora al capdavant d'Amics de l'Òpera

López-Jamar és advocat i des de 2010 delegat a València de la Fundació Eutherpe, que promou concerts i activitats musicals. Així mateix, l'assemblea d'AOA va procedir a l'elecció de nou Consell Rector, format per la professora de la UV i la UOC, i treballadora del Palau de Les Arts, Berta Tubillejas com a secretària, i el musicòleg i gestor cultural Tresorer Jerahy García com a tresorer.

Així mateix, la integren com a vocals Manuel Muñoz, periodista i exdirector del Palau de la Música de València; Beatriz Traver, musicòloga i gestora cultural; Blanca Vázquez, soprano i gestora cultural; Francisco Martínez, metge; Ignacio Ríos, economista i empresari i Nuria Diego, periodista. No es va presentar candidatura alternativa ni va haver-hi vots en contra, per la qual cosa l'elecció es va produir per assentiment.

El nou president ha explicat que entre els seus objectius es troben consolidar l'actual base social d'AOA i incrementar-la amb membres més joves, dissenyar un programa d'activitats nou amb participació de joves cantants, fomentar la participació dels associats i establir acords de col·laboració amb altres entitats públiques i privades.