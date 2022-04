Troben un projectil de la Guerra Civil en l'església del Carme

Agents del grup Tedax (Tècnic Especialista en Desactivació d'Artefactes Explosius) s'han desplaçat fins al lloc i diversos indicatius de la Policia Nacional han acordonat els voltants per seguretat.

La troballa s'ha produït vora les 13 hores, quan els tècnics encarregats de les obres han dut a terme una inspecció tècnica rutinària, en la qual han descobert l'artefacte incrustat en una de les seues parets del campanar, a la qual només és possible accedir amb andami, segons ha relatat a Europa Press el rector, Daniel Juan.

"Immediatament, s'ha activat el protocol en aquests casos: cridar les autoritats, a la Policia Nacional, que s'ha presentat automàticament amb una unitat Tedax i estan intentat desencrustar o traure de la pedra del campanar la bomba, que encara no sabem de quan és, però que no va explotar miraculosament", ha comentat el responsable de l'església.

En eixe sentit, fonts de la Policia Nacional detallen que els agents del Tedax han procedit a picar la pedra per a extraure el projectil, que pareix ser de la Guerra Civil, a falta de que els agents així ho confirmen després de traure-ho i comprovar l'artefacte amb major precisió.

El rector Daniel Juan ha explicat que la troballa ha sigut tota una "sorpresa". "És veritat que a la ciutat hi ha hagut altres casos en els quals s'ha trobat en les teulades d'una església un obús, que tampoc va explotar, però en la nostra parròquia no teníem cap referència, com durant tants anys no s'ha intervingut en el campanar no es té constància. Està en una posició en la qual és impossible accedir si no és per mitjà d'un andami, que és el que s'ha col·locat per a la restauració. A la vista no està", ha detallat.

Les obres, segons ha explicat, s'emmarquen dins d'un projecte de rehabilitació i restauració del campanar d'uns 45 metres d'altura d'aquest monument declarat Bé d'Interés Cultural. Després de "segles" sense intervenir en aquesta construcció, "s'estava desprenent part de la motlura de la cúspide del campanar a la via pública", ha assenyalat. Està previst que els treballs acaben en el mes de setembre.