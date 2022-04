La jutgessa alça part del secret del cas Azud, cinc anys després d'iniciar-se la investigació

Entre els investigats es troben l'exvicealcalde de València amb el PP i mà dreta de Rita Barberá, Alfonso Grau; el cunyat de la exprimera edil i advocat, José María Corbín, i la seua família; l'exregidor socialista i exsubdelegat del Govern, Rafael Rubio; el que va ser cap dels servicis jurídics de Divalterra José Luis Vera; l'exalcaldessa de Xixona Rosa María Verdú i un exedil; l'exresponsable de les Finances del PSPV José María Catalunya i empresaris com Jaime Febrer.

En la causa s'investiguen presumptes comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública de l'Ajuntament de la capital valenciana per part d'empreses adjudicatàries que haurien realitzat factures suposadament fictícies.

El cas va arrancar en 2017 però no va ser fins a dos anys més tard, a l'abril de 2019, quan es van practicar les primeres detencions: les dels advocats José María Corbín i Diego Elum. En una segona fase, al maig del passat any, la jutgessa va ordenar la detenció de Grau, Rubio i Vera, tots ells ja en llibertat. A l'exsubdelegat del Govern i a l'exresponsable de Finances socialista el PSOE els va suspendre de militància i els va obrir expedient.

La magistrada ha acordat l'alçament parcial del secret, segons la resolució a la qual ha tingut accés Europa Press, atés que considera que ja s'han practicat les diligències necessàries en la instrucció sense que haja pogut resultar perjudicada.

No obstant açò, romandran sota secret les peces 2, 3, 4, 5 i 6, així com tota la documentació intervinguda en suports i dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació, en suports informàtics, telemàtics i de telefonia mòbil, és a dir, tota la documentació que no va ser confiscada en el registre en suport de paper i que va ser objecte de registre al maig de fa un any. També, determinats folis de diferents toms de la peça principal.

En aquest cas, la magistrada justifica el secret parcial en relació a aquestes actuacions perquè una part d'elles ha de ser objecte de comprovació i investigació per la Policia Judicial i en una altra part que afecta a la causa principal perquè s'estan realitzant "diligències essencials la publicitat de les quals perjudicaria de forma molt greu la bona fi de la instrucció".

La instructura ha citat des del 26 d'abril i en dies successius, en grups de huit a deu investigats a través de la seua representació, per a fer-los l'entrega de la causa en suport informàtic, i en altres dos jornades més a principis de maig a altres huit investigats, entre ells empresaris, la imputació dels quals ha sigut diferida fins avui precisament per raó del secret de sumari.