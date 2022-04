Mazón lamenta que Puig "dilapide amb mentides" el consens per a reivindicar el finançament que necessita la Comunitat

En declaracions als mitjans a Alacant, preguntat per les valoracions de Puig sobre que l'arribada del nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo "és una notícia roïna" per a debatre un nou finançament autonòmic, Mazón ha assenyalat que la responsabilitat "exclusiva" que "no solament no es tinga un nou sistema de finançament, sinó una resposta mitjanament digna, és del PSOE amb l'aplaudiment del president de la Generalitat".

"És una pena que el president del Generalitat, que gaudeix del major consens i suport que mai un president ha tingut en la comissió mixta i en la Plataforma Per un Finançament Just per a defendre el finançament que necessita la Comunitat, estiga dilapidant eixe consens amb mentides i amb debilitat", ha afirmat.

Així mateix, Mazón considera que eixes "falses acusacions" de Puig cap a Feijóo "probablement siguen per a voler tapar la falta d'influència, la falta de capacitat de reivindicació i l'extraordinària debilitat davant el Govern de Pedro Sánchez".

"No hi ha cap proposta, no hi ha res digne i s'està tirant la culpa al partit de l'oposició, que estem desitjant que al més prompte possible vinga una proposta digna i no l'insult de l'esquelet amb el qual Pedro Sánchez ens va obsequiar fa uns mesos", ha agregat el líder 'popular'.

Mazón ha insistit que li fa "molta pena" que s'estiga "dilapidant eixe consens" amb "una debilitat que demostra una falta de capacitat de reivindicar els interessos que necessitem", perquè "el finançament no és un concepte tècnic, és la nostra sanitat, servicis socials i educació". "Voler jugar amb eixe consens que li hem donat tots perquè el puga defendre ens fa molta pena", ha conclòs.