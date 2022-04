Puig recalca que defèn "clar i ras" un nou model de finançament "governe qui governe a Madrid"

En la seua intervenció en la sessió de control de Les Corts, ha replicat així a la resta de grups que li han exigit que actue ja per a aconseguir un nou sistema de finançament, mesos després que el Ministeri d'Hisenda presentara el seu esborrany i que no haja avançat.

Puig, també líder del PSPV, ha insistit que el Consell manté el full de ruta marcat des del consens majoritari d'aquesta cambra i estan "actuant" per a defendre el canvi del model "sempre, governe qui governe a Madrid". "Clar i ras", ha subratllat.

No obstant açò, ha replicat a la portaveu del PP, María José Catalá, que "per més que mentisca", sap "perfectament que no pot haver-hi un model de finançament nou si el seu partit no el recolza". "Jo al president del Govern, Pedro Sánchez, li'l dic, és inajornable el finançament, i al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li'l dic, és inajornable el finançament".

En aquesta línia, en resposta al seu soci Compromís, Puig ha remarcat que el Govern valencià defendrà el canvi del model "sempre, governe qui governe a Madrid". "Hi ha una realitat: necessitem una majoria suficient al Congrés a l'hora d'abordar el finançament", ha dit i ha lamentat que "hi ha alguns que volen estar amb l''statu quo'". "Hem d'intentar moure tothom en una operació de calat per a tot el país", ha defès.

També en la rèplica al seu soci Unides Podem, ha instat els partits a col·laborar perquè la reforma del finançament siga una realitat, advertint que tots tenen la seua "responsabilitat". "On s'ha de jugar aquest partit és al Congrés dels Diputats i en tots els àmbits de govern territorial. Ací ens hem de trobar necessàriament", ha recalcat.

PP: "LA CULPA ÉS D'ELS QUI GOVERNEN"

Per contra, la síndica del PP ha assenyalat que "Sánchez ha llançat al córner el finançament autonòmic" i "vostés -ha etzibat a Puig- van dient mentides sobre de qui és la culpa". "La culpa és d'els qui governen, demanen un consens amb una comissió mixta amb tots els grups parlamentari i el president no mouen ni un dit pel finançament dels valencians", ha subratllat, per a preguntar al president: "Lluitarà pel finançament i demanarà la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera?".

Ha retret a Puig que és el president que "més consens ha tingut en matèria de finançament" i, no obstant açò, "se'n va a la llotja del Bernabéu i no es prenen mesures ni es baralla pels valencians ni pel finançament".

Per part de Cs, la portaveu, Ruth Merino, ha coincidit a criticar la nova "patada" del Govern i del "bipartidisme" a la reforma del finançament.

Mentre, entre el Botànic, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha reivindicat que ja són "massa anys" patint l'infrafinançament i ha criticat que eixe sistema caducat des de 2014 "no té consens". A més, ha assenyalat que "el bipartidisme espanyol no sap quina excusa més inventar-se: la pandèmia, la guerra...".