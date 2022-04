El PSOE a Paiporta defèn que l'autorització dels bous al carrer "no incompleix el pacte de govern"

Aquest dimecres, Compromís per Paiporta ha acusat l'alcaldessa d'aquesta localitat valenciana, la socialista Maribel Albalat, de "trencar" el pacte de govern que comparteixen les dos formacions des de juny de 2019 per autoritzar la celebració de 'bous al carrer'.

Sobre aquest tema, la primera edil ha afirmat, després de la reunió que ha mantingut amb el seu grup municipal, que sempre estarà "del costat dels paiportins i paiportines i de la legalitat". "En els governs de coalició s'ha de governar gestionant la discrepància, sempre anteposant allò que ens uneix a allò que ens separa", ha recalcat.

Segons afirma el portaveu socialista, Vicent Ciscar, en un comunicat, "l'autorització dels festejos no incompleix cap tipus d'acord firmat en el pacte de govern amb Compromís, on en cap moment es va acordar prohibir aquest tipus d'actes o no permetre la seua celebració". Així mateix, considera "incoherent la postura de Compromís, contraria a una activitat que ja van autoritzar en el passat", ha afegit.

El Partit Socialista es mostra "sorprés" per la postura de Compromís, ja que "el seu propi partit ha manifestat el seu suport als bous al carrer, així com la seua postura contrària a qualsevol prohibició". En aquest sentit, el grup socialista al·ludeix a altres localitats on governa a coalició, com per exemple València, Meliana o Xiva, s'han celebrat festejos taurins. Els socialistes "no entenen la negativa de recolzar el mateix a Paiporta", insisteixen.

"El Partit Socialista continuarà treballant per Paiporta i recolzant aquest projecte progressista de coalició, en el qual creiem i que pensem que es mereix Paiporta", conclou Albalat.