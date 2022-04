Educació destina més de 2,6 milions a l'Escolaica de Cullera, centre nascut en 1905 de la iniciativa cívica

El president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha visitat aquest dimecres el centre, ha assenyalat que, un segle després de la seua creació, "recuperem l'esperit d'una escola inclusiva, oberta, de valors democràtics, que va contra la xenofòbia i la intolerància".

Aquest centre, que va constituir una de les primeres escoles graduades de tota Espanya, va ser tancat en 1911, després de "pressions" dels sectors eclesiàstics, segons ha informat la Generalitat. Posteriorment, l'edifici va albergar el CEIP Lluis Vives, la denominació del qual va ser modificada en 2018 a petició de l'Associació Cullera Laica, per la qual cosa va recuperar la seua denominació tradicional de l'Escolaica.

"Aquest centre té molts atributs que mereix la pena assenyalar", ha dit Puig, qui ha destacat que va ser una iniciativa de l'àmbit civil, de persones "preocupades per l'educació i vinculades a l'Educació Lliure d'Ensenyament, que van fer una experiència molt interessant. Ara recuperem eixe esperit d'escola de valors democràtics que van contra la intolerància", ha dit.

En el conjunt del municipi, la Generalitat invertirà més de 6,8 milions d'euros per a modernitzar, ampliar i millorar els set centres educatius. En el cas de la reforma de l'Escolaica, superarà els 2,6 milions d'euros, després de destinar 1,2 milions en les obres de l'edifici de primària -finalitzades al març-, a les quals se sumarà una segona actuació inclosa en el pla Edificant amb 1,4 milions.

Ximo Puig ha destacat que el Consell està realitzant actualment el programa d'infraestructures educatives "més ambiciós que s'ha realitzat des de l'autogovern", amb una inversió que supera els 1.000 milions d'euros per a la renovació, rehabilitació i implementació de nous col·legis i instituts a la Comunitat Valenciana.

En el transcurs de l'acte, Puig ha assegurat que "invertir en educació és invertir en futur" amb l'objectiu d'aconseguir una societat "solidària i preparada" i garantir la igualtat d'oportunitats, i s'ha referit a la "extraordinària vocació i capacitat" del personal docent per a "generar consciència col·lectiva en favor d'una pedagogia activa", que contribuïsca a "formar persones capaces d'afrontar el seu futur i el seu projecte de vida".

Les obres de rehabilitació de l'Escolaica han consistit en la redistribució dels espais interiors per a adaptar-los a les necessitats educatives, la retirada de la coberta de fibrociment, la substitució de totes les finestres i de la fusteria exterior de l'edifici per a millorar la seua eficiència energètica, així com la climatització i la renovació de tots els revestiments interiors i exteriors.

En la segona actuació, Educació construirà un nou aulari d'Infantil amb quatre aules, tres d'Infantil 3-5 anys i un aula gratuïta d'Infantil 2 anys; un nou gimnàs; així com la renovació de tots els banys del col·legi i dels patis. Aquestes obres s'emmarquen en el Pla Edificant, per la qual cosa s'han delegat en l'ajuntament de Cullera, que té previst iniciar-les el pròxim estiu.