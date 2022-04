Sanitat aprova oferir 9.745 places públiques més per a reduir la temporalitat, més de 21.500 en total

A través d'aquest decret s'adapten les ofertes d'ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria a la nova Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. A més, s'aprova l'Oferta d'ocupació pública (OPE) corresponent a l'any 2022, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Aquestes quasi 10.000 places se sumen a les 11.800 places que ja estan convocades, els exàmens de les quals van començar a realitzar-se fa un mes i es perllongaran fins a final d'any. D'aquesta manera, ha indicat la conselleria, Sanitat "aconseguirà els objectius establits en la llei de reducció de temporalitat, que estableix un màxim de temporalitat estructural d'un 8%".

Segons ha manifestat la consellera de Sanitat, Ana Barceló "aquestes accions representen la major aposta per la qualitat en l'ocupació pública desenvolupada en el sistema sanitari públic valencià, ja que parlem de quasi 22.000 places, que ens permetran enfortir el sistema i garantir una major estabilitat laboral als professionals de la sanitat valenciana".

9.176 PER CONCURS DE MÈRITS

De les 9.745 places que contempla el Decret, un total de 9.176 es convocaran pel sistema excepcional de concurs de mèrits. Es tracta d'aquelles places que complixen amb els requisits establits per la Llei 20/2021.

D'elles, 8.955 corresponen a categories estatutàries (43 d'elles de facultatius especialistes i 61 de la resta de categories) i 221 a cossos i escales funcionarials.

En concret, del total de places que es convoquen a concurs, 3.326 són d'infermeria, 1.798 places de metges, 1.852 de tècnics de cures auxiliars d'infermeria, 740 de zeladors i 543 d'administratius i auxiliars administratius, la resta corresponen a altres categories sanitàries.

Quant al sistema de concurs oposició, s'oferiran 28 places de diferents categories estatutàries, i nou llocs de cossos i escales funcionarials.

Així mateix, eixiran per concurs oposició 76 places estatutàries i 7 llocs d'escales funcionarials que van ser objecte d'oferta en les OPE 2019,2020 i 2021, però que no complixen els requisits establits en la Llei 20/2021. Aquestes places s'han distribuït en un 50% per a convocar per torn lliure i l'altre 50% en promoció interna.

178 PLACES EN L'OPE 2022

Finalment, s'ha aprovat en Taula Sectorial l'Oferta d'ocupació Públic de l'any 2022 que contempla una oferta de 178 noves places d'ocupació pública en el sistema sanitari valencià que s'acumularan en els processos de la resta de places.

De conformitat amb la llei 20/2021, les convocatòries associades a aquesta norma es publicaran en el segon semestre de 2022 i hauran d'estar finalitzades el 31 de desembre de 2024.