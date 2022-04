Iglesias Noriega assenyala que està a l'espera de l'informe de pressupostos per tancar el conveni col·lectiu de Les Arts

Iglesias Noriega s'ha referit així, en roda de premsa per a presentar l'espactáculo 'Invocación', del Ballet Nacional d'Espanya a la vaga que van realitzar la "pràctica totalitat" dels treballadors del Palau dels Arts de València, coincidint amb l'última funció de l'òpera 'Macbeth', per a exigir un nou conveni col·lectiu.

En eixe sentit, ha explicat que per a tancar aquest conveni fan falta dos informes preceptius, un de sector públic, que ja està emès, i falta el de pressupostos. "És un procés que és administratiu de tots els convenis col·lectius", ha constatat.

En eixe sentit, ha apuntat que s'està en converses "estretes" amb l'Administració per a poder rebre els informes que "no depenen de nosaltres". "Són coses que té el seu temps i que segueixen el seu camí", ha assenyalat Iglesias Noriega que ha confiat que "tot se solucione satisfactòriament i al més prompte possible".