El Rialto encarrega un informe jurídic per a estudiar les conseqüències de l'anul·lació de la ZAL

Ribó, que ha presentat en roda de premsa els actes pels 35 anys del Jardí del Túria, s'ha pronunciat en aquests termes en ser preguntat per la petició del col·lectiu Per l'Horta que, després de la sentència del TSJCV, ha presentat un escrit a l'Ajuntament en el qual demana la paralització de qualsevol actuació que afecte a la ZAL i sol·licita la declaració municipal de lesivitat per a l'interés públic de l'autorització de la seua reurbanització, que va aprovar la junta de govern local a l'abril de 2020.

El primer edil ha expressat que pensava que, des del punt de vista jurídic, aquest tema "anava a estar al final clar", per la qual cosa va sentir "una gran decepció" i ha considerat, sense voler entrar en "més detalls", que "algú no va fer les coses com devia fer-les".

En aquesta línia, ha afirmat que l'equip de govern vol comptar amb un informe jurídic per a veure com està una situació "que dura molts anys ja", ja que, ha recordat quan "corria davant de la Policia per la ZAL". "M'acorde perfectament", ha subratllat.

Així, ha dit que en la Comissió de Coordinació, amb el PSPV, es va acordar aquest dimarts sol·licitar eixe informe "per a veure per on havíem de tirar i veure les conseqüències, que són molt grans". De fet, ha recordat que hi ha gastats més de 135 milions i hi ha hagut indemnitzacions a propietaris, per la qual cosa és "molt complexa la situació que es pot derivar d'aquests problemes".

A més, el consistori ignora si en aquests moments se'n va a presentar algun recurs contra la decisió del TSJCV pel que "és una mica prompte per a prendre decisions".