Govern i Consell resolen discrepàncies sobre el decret que va portar a pressupostos la pujada salarial a funcionaris

Segons publiquen el DOGV i el BOE, les dos parts conclouen després de les negociacions que el decret no va produir un increment de la massa salarial contrari a l'establit la llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2021, per la qual cosa donen per tancades les controvèrsies i comuniquen l'acord al Tribunal Constitucional.

En concret, el decret autonòmic va modificar la llei de pressupostos per a afegir l'actualització de les retribucions al personal al servici de la Generalitat i el règim jurídic en matèria d'Oferta d'ocupació públic i taxa de reposició d'efectius, a excepció d'alts càrrecs i treballadors eventuals.

L'augment del 0,9% es va fer efectiu des de la nòmina de juliol amb caràcter retroactiu a el 1 de gener de 2021, alguna cosa que va beneficiar a prop de 165.000 funcionaris i va suposar un desemborsament de 82 milions d'euros. Es tracta d'una actualització que preveien els PGE, on s'establia que les retribucions dels funcionaris no podrien experimentar un increment global superior al 0,9% respecte a les vigents a la fi de 2020.