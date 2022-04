Hosbec trasllada a Puig que només el fet de tindre la taxa turística sobre la taula perjudica el sector

Així ho ha indicat en una trobada en què ha estat acompanyat pels vicepresidents de l'entitat, Fede Fuster i Javier Vallés, i la secretària general, Nuria Montes, i en la qual ha participat el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

A més de la taxa turística i la valoració de l'inici de la temporada amb la Setmana Santa i la previsió de l'estiu, en la reunió han tractat de les estratègies del sector per a la sostenibilitat a través de l'autoproducció d'energia elèctrica de fonts renovables i netes com és la solar, segons ha informat la patronal hotelera en un comunicat.

Hosbec ha destacat el suport del president al sector, la situació del qual entén, així com la necessitat de buscar el moment per a la seua aplicació. En aquest sentit, Mayor ha subratllat que, "des de totes les bases del partit i des dels responsables dels ajuntaments, de la política turística i fiscal, es rebutja aquesta nova figura impositiva que ningú ha demanat, però que alguns l'enarboren com un símbol".

Per al sector turístic, "ara toca un dur treball de tramitació parlamentària perquè, finalment, es puga aparcar aquesta iniciativa, almenys fins que el sector i el mercat s'haja recuperat de tants revessos i dificultats", assenyala Hosbec.

Segons assegura la patronal, "diversos mitjans britànics ja estan advertint de la nova taxa i les contractacions del mercat de negocis, que es fan amb dos anys d'antelació, ja estan condicionant preus perquè siguen els hotels els que, en cas de prosperar la iniciativa, s'hagen de fer càrrec del seu cost".

Quant al plantejament de futur a mitjà i llarg termini, tant el Govern valencià com els empresaris s'han mostrat "molt interessats" a explorar iniciatives en matèria de producció d'energia elèctrica a través de fonts netes i, especialment, del sol.

"No només es reduiria la dependència energètica d'altres fonts i el cost desorbitat al que actualment s'està contractant sinó que s'apuntalaria una important estratègia de sostenibilitat, de reducció de la petjada de carboni i un projecte altament transformador en la línia dels Fons Europeus Next Generation", apunten des de la patronal.

Per açò, s'ha acordat iniciar una línia de treball conjunta per a poder engegar un projecte col·laboratiu mixt, públic-privat, amb l'objectiu de poder produir "un percentatge important del consum elèctric del sector hoteler: acostar-se al 50% en un primer projecte seria una important palanca de canvi", assenyalen.

Segons Mayor, "aquests sí que són projectes de sostenibilitat que posen de nou al sector hoteler valencià en primera línia d'avantguarda, i no les iniciatives que només busquen recaptar nous impostos per a mostrar la seua animadversió per un sector tan essencial en la nostra economia".