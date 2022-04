Stephanie Cayo confirma su ruptura con Maxi Iglesias: "La historia de amor sigue en la película"

El rodaje de Mochileros, hace ya un año, fue consecuencia del amor entre Maxi Iglesias y Sthepanie Cayo. Así lo confirmó el actor en el pasado Festival de Cine de Málaga y lo reafirmó durante la premiere de Cardo, la serie de los Javis.

Ha sido una relación muy discreta, ya que pocas veces se les ha visto juntos. Pero parece ser que, aunque estuviesen muy felices y enamorados, la chispa se ha apagado.

"Nuestra relación ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos tan contentos los dos de que nuestro amor haya traspasado tantos corazones", confirmaba la actriz en un evento de la firma de moda Rosa Clará.

Aunque el romance haya acabado, reconoce que siguen manteniendo una bonita amistad. Acordándose también de su exmarido, Chad Campbell, al que considera su mejor amigo.

Siempre que hay una ruptura, surgen rumores, y con esta historia no iba a ser menos. Y es que ya hay habladurías de que la intérprete peruana podría estar saliendo con Kerem Bürsin, protagonista de Love is in the air, debido a una foto en la que salen ambos, con motivo de una visita del actor turco a España para participar en un proyecto con Antonio Banderas.

Ella misma ha asegurado sobre este rumor que es un tema privado y prefiere dejarlo ahí.