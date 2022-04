LABdeseries debat com retraten les sèries la realitat i celebra els 25 anys de 'Al salir de clase'

Per què les cases dels protagonistes de les sèries no s'assemblen a les nostres? Per què algunes relacions són tan diferents? Aquestes preguntes es plantejaran en la xarrada programada el pròxim 27 d'abril a les 18 hores.

Les guionistes Leticia Dolera i Olatz Rierol, creadores de les series 'Vida perfecta' i 'Supernormal', parlaran sobre la manera en què les sèries retraten personatges, conflictes i maneres de viure, avança La Mutant.

A continuació, a les 20 hores arribarà el moment de recordar un dels títols més icònics estrenats en la televisió espanyola. Es compleixen 25 anys de la primera sèrie juvenil a Espanya. Telecinco va estrenar 'Al salir de clase' en 1997 i es va mantindre en antena amb bones audiències fins el 2002.

En la sessió es repassarà el que va suposar aquella ficció i com ha evolucionat el gènere des d'aleshores. La xarrada, moderada per la periodista Mariola Cubells, comptarà amb un dels seus creadors, Eduardo Zaramella, i diversos actors que van participar en la sèrie com la pròpia Leticia Dolera o Athenea Mata.

La Mutant torna a ser seu oficial del LABdeseries en el seu afany per pensar les sèries i convertir-se en lloc de trobada per als serièfils. Les entrades es poden adquirir de manera gratuïta a través de la web de l'espai.