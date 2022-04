Arriben a Fundació Bancaixa les obres de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza para la mostra 'Caminos de modernidad'

'Caminos de modernidad 1860-1980' ofereix un recorregut retrospectiu per diversos moviments pictòrics, les seues innovacions i oscil·lacions, des de la segona meitat del segle XIX fins als anys huitanta del XX.

Aquest relat de més d'un segle de la història de l'art arriba al públic a través d'un centenar d'obres procedents en la seua majoria de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza i en diàleg amb algunes peces de la Col·lecció Fundació Bancaixa, i té com fil conductor la importància de creadors de l'àmbit mediterrani presents en la col·lecció de la baronessa en l'evolució dels diferents corrents pictòrics del període. La selecció comença quan es percep l'experiència estètica de la modernitat.

Després del pas del romanticisme, que va considerar l'actitud de l'artista com a innovadora i l'esperit melancòlic de la qual està present en nombroses obres, es presenten peces properes al naturalisme, per a després deixar pas a moviments com el modernisme, inspirat en la naturalesa, o el noucentisme, que va suposar un intent de conjuminar tradició i renovació per a una societat burgesa que mirava amb anhel a Europa.

Conclou amb obres pertanyents a corrents de les avantguardes, quan la ruptura amb l'art tradicional s'havia efectuat, s'imposava un diferent sentit del temps, vinculat al transitori, i un nou concepte de bellesa bategava en els pinzells dels artistes.

Entre el mig centenar d'artistes presents en la mostra figuren creadors com Ramón Martí Alsina, Mariano Fortuny, Eliseu Meifrèn, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla, Ramón Casas, Hermenegildo Anglada Camarasa, Joaquín Torres-García, Antoni Tàpies, Manuel Hernández Mompó i Miquel Barceló.