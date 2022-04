Melpómene representa a Alacant 'La Gallina' dins de la Campanya de Teatre del Mediterrani

La representació de 'La gallina' tindrà lloc a les 19.00 hores en Fundació Mediterrani Alacant i l'entrada per a l'espectacle podrà obtindre's en taquilla o de manera anticipada, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

La comèdia, dirigida per José Vicente Soriano, tracta sobre Paco (José Vicente Soriano) qui li roba una gallina al seu veí perquè la seua dona "Chiqui" (Isabel Pardines) la cuine. En donar-se compte que el seu marit ha robat, "Chiqui" crida a la seua germana Marta (Ana Lizón) per a intentar resoldre la malifeta de la gallina, la qual cosa farà que es revisquen certs fets del passat que Paco prefereix oblidar.

La programació continuarà el dimecres 11 de maig, a les 19:00 hores, amb la representació de 'Cuando las mujeres no podían votar', d'Alberto Miralles, de la mà de la companyia MF Producciones y Cía Adán Rodríguez.

L'obra és una comèdia teatral que rescata el reconeixement del sufragi femení durant la Segona República Espanyola, on es reivindica que la lluita per la igualtat no és una novetat i gràcies al gran sentit de l'humor de l'autor, es desdramatiza el tema per a enfocar-ho d'una manera diferent.