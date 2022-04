La connexió Castelló-Madrid estarà operativa a la tardor, amb una freqüència mínima de 5 vols setmanals

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts que la connexió Castelló-Madrid és "fonamental" perquè des de Castelló es puguen operar vols internacionals de tot tipus i -ha dit- açò serà possible a partir de la tardor d'enguany, en el qual estarà vigent aquesta connexió "gràcies a una iniciativa de l'aeroport de Castelló per a captar la possibilitat que empreses operadores facen aquesta línia".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de realitzar una visita a les instal·lacions de l'aeroport de Castelló, concretament a la seua activitat industrial.

La línia, que segons ha assenyalat explicarà com una freqüència mínima de 5 vols setmanals i es podrà ampliar en funció de la demanda, estarà subvencionada inicialment per part de l'aeroport de Castelló. "Allò que volem és que cada vegada es consolide més i a poc a poc baixe també l'aportació de la Generalitat per a aquesta connexió", ha apuntat el cap del Consell, qui considera que "és la connexió definitiva per a situar l'aeroport de Castelló en el mapa nacional i internacional de la navegació aèria".

Puig ha ressenyat que l'aeroport de Castelló està tenint una trajectòria de creixement "extraordinàriament positiva. "El nostre pol aeroespacial està en aquests moments tenint una dimensió important en tota la Comunitat, i esperem que en el futur tinguem un paper encara més destacat", ha afegit.

El president ha assenyalat que "el que està clar és que l'aeroport de Castelló ha eixit de l'ostracisme i està en aquests moments amb una activitat potent", i ha recordat que aquest estiu hi haurà més de 8 connexions amb diferents ciutats europees.

URBANITZACIÓ DE LA ZAC

Quant a la urbanització de la Zona d'Activitat Complementària de l'aeroport de Castelló, Puig ha destacat la importància que hi haja eixa activitat logística "que pot generar molta ocupació i moltes oportunitats". En aquest sentit, ha explicat que està ja a punt de poder eixir la licitació del projecte d'urbanització -en aquest primer semestre- i abans de final d'any s'acabarà el projecte d'urbanització.

"A partir d'ací començaran les obres el pròxim any i, fins i tot, es podran simultanejar en el seu moment la capacitat d'instal·lació d'algunes de les empreses que estan interessades", ha afirmat Puig, qui ha afegit que s'està en un bon moment per al rendiment industrial, social i econòmic de l'aeroport, "i es tracta que l'aeroport puga ser un motor de desenvolupament econòmic de Castelló, fora de la fanfàrria i l'espectacle".

Així mateix ha destacat la capacitat de formació que tindrà l'aeroport de Castelló, i ha indicat que el centre de Formació Professional "serà de referència de formació professional vinculada al sector aeronàutic i espacial".