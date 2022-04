Los Punsetes, "plat fort" del cicle Serialparc en el Parc d'Orriols de València

Amb quasi dos dècades de trajectòria a les seues esquenes, la banda madrilenya arriba als concerts de Serialparc per a defendre els seus hits carregats d'"ironia, provocació i brutal honestedat". Embolicats en naturalesa urbana, els assistents al Parc d'Orriols podran gaudir d'èxits com 'Tus Amigos', 'Opinión de Mierda' o 'Una Persona Sospechosa', avança l'organització de l'esdeveniment en un comunicat.

La notícia arriba just després que el cicle activara el marítim Parc del Cabanyal el passat 10 d'abril amb la música de Jimena Amarillo, Miqui Puig i Julio Bustamente en una jornada de parc que va aconseguir reunir a més de 500 persones. Un matí de diumenge que va servir com a mostra de la proposta de valor del cicle: eixamplar l'ús cultural de la ciutat a través de concerts a peu de gespa en els quals reunir persones de diferents generacions i rerefons. Vida de parc.

Així, el cicle viatja al nord de la ciutat, per a aterrar en l'inexplorat districte de la Rascaña, que comptarà entre la seua habitual programació cultural i oci un nou incentiu per a atraure visitants des dels altres racons de la ciutat. De nou, fórmula Serialparc: activació territorial a partir de fer bategar amb música els pulmons verds de València.

Al costat de Los Punsetes, el cartell de Serialparc Parc d'Orriols estarà completat per Flores, el projecte personal del músic valencià Quique Flores, pop lluminós i mediterrani fet des del cor; i una de les veus pròpies més emocionants del panorama emergent valencià, Esther.

El cicle ha incorporat per a aquesta segona temporada un servici gastronòmic a través d'un foodtruck per a estendre la durada de l'esdeveniment. Igual que en eixa ocasió, la cita des del Parc d'Orriols estarà acompanyada de la sessió d'Agro.Djs, als quals se'ls sumarà Chorchfotos DJ, que estaran seleccionant cançons per a convertir un dia habitual de parc en família o entre amics en tota una festa musical.