Manolo García Lleonart i Marina Puche firmaran la falla gran municipal de València en 2023

D'aquesta manera, per primera vegada en la història la firma d'una dona estarà present en la falla gran municipal, gràcies al disseny de Marina Puche. I ho estarà juntament amb la de Manolo García Lleonart, un artista que ja ha treballat en diverses falles grans en la Plaça de l'Ajuntament sota la direcció del seu pare, l'artista Manolo García, destaquen fonts municipals.

Manolo García Lleonart (1986) sempre ha estat relacionat amb l'empresa del seu pare. En 2008 va crear l'empresa MG Carpintería Creativa, S. L. centrant-se en fusteria artística, no només en falles, sinó també en decorats, estands en fires, exposicions i parcs temàtics i d'atraccions, on la vareta sempre ha tingut un paper protagonista.

Quant a les falles, ha treballat en cinc projectes de monument infantil de la comissió Sant Josep de Pignatelli-Peset Aleixandre entre 2007 i 2012, així com en les falles grans de Na Jordana (2012 i 2013), Nou Campanar (2014), Palleter-Erudit Orellana (2018) i plaça de la Reina (2019), mentre que també va participar en els projectes de les falles grans municipals des de 2014 fins el 2017.

A més, ha intervingut en diversos projectes de fogueres a Alacant, en la construcció de carrosses per a la Batalla de Flors de València, en decorats per als carnestoltes de Las Palmas de Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife i en l'elaboració de múltiples projectes de decoració, estands i escenaris.

Per la seua banda, Marina Puche ha participat en nombrosos projectes de falles infantils mentre que la incursió en les falles grans va començar fa dos anys en companyia dels artistes Latorre i Sanz amb el projecte per a la comissió Mestre Arambul Sanz-Campanar.

També ha deixat el seu segell en la creació de carrosses de flors, en l'elaboració de murals i quadres i també ha creat una empresa de porcellana i il·lustració.

Integrant d'una saga d'artistes històrica, serà la primera dona que ferma la falla gran municipal en la història. És llicenciada en Belles arts per la Universitat Politècnica de València, màster en Producció Artística (UPV), amb postgrau Universitat de Disseny Burg Giebichienstein, Kunst und Design (Trobe, Alemanya) i ha rebut diverses beques i reconeixements.

El regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha mostrat la seua confiança en el projecte validat pel jurat. "Serà una gran falla firmada per dos artistes que cada vegada tenen un segell més recognoscible per part del món faller i que segur que durant els pròxims anys continuaran engrandint el seu pes dins de la història de l'art faller", ha asseverat.

A més, ha agraït tant als jurats el seu treball i ha destacat l'increment pressupostari d'un 6 per cent en les dos falles -gran i infantil- "per a continuar donant suport al sector dels artistes fallers i a l'element central de la nostra festa gran, que és la falla". Així, la partida destinada per a la falla gran municipal arribarà enguany als 217.300 euros, el pressupost més alt dels últims 11 anys.

El comité seleccionador ho han integrat cinc persones proposades per diverses entitats falleres, del món de les arts i de la societat del Cap i Casal: Rafa Mengó, a proposta de la Federació de Falles d'Especial; Montse Català, designada pel Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València; Miguel Arraiz, en representació de València Capital Mundial del Disseny 2022; Nuria Enguita, a proposta de Visit València, i Lydia del Canto, en representació de Levante-El Mercantil Valenciano.