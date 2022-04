Detinguts els pares d'un menor per obligar-li a traficar amb drogues en l'institut on estudiava

En el registre domiciliari els agents es van confiscar d'una bombona de butà modificada, dos pistoles, 147 cartutxos de munició, dos táser, 2,16 quilos de marihuana i gran quantitat de substàncies anabolitzants, a més de dos bitllets de 500 euros falsificats.

D'altra banda, el menor d'edat també va aportar proves sobre episodis de conducció temerària viscuts, en haver conduït el seu pare un vehicle recentment adquirit a més de 240 quilòmetres per hora anant a bord del mateix el menor.

Els arrestats han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant, que ha decretat l'ingrés a la presó del pare del menor per aquests fets, a més ha concedit l'Orde d'allunyament sol·licitada i ha suspès temporalment l'exercici de la pàtria potestat de tots dos progenitors, informa la Policia en un comunicat.

Els fets van ser posats en coneixement pel xic, qui es va personar en les dependències de la Comissaria Provincial de la Policia Nacional a Alacant, per a donar compte que els seus pares des de feia temps li obligaven a traficar amb droga, principalment haixix, en l'institut on estudiava.

Com a proves, va aportar 19 grams d'haixix, droga que eixe dia li havien donat per a fer una entrega, a més d'una altra quantitat de substància de dies previs que va decidir guardar-se per a mostrar-la també als agents.

Així, agents especialistes del Grup de Menors van activar el protocol de protecció del menor i van realitzar un registre en el domicili familiar, ja que tenien la sospita que en el seu interior podien trobar-se substancies estupefaents per a la seua venda.

Per açò, els agents van localitzar en el domicili familiar a tots dos progenitors i va procedir a la seua detenció per aquests fets. A més, donat el temor del menor a les represàlies dels seus progenitors, s'ha sol·licitat un ordre d'allunyament que s'ha estès a l'altre fill de la parella.