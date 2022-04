El fiscal veu "àmpliament motivada" l'exposició del jutge en la qual demana al TSJCV investigar a Oltra

El fiscal, que demana al jutjat la confirmació íntegra de la resolució recorreguda, assenyala en l'escrit, al que ha tingut accés Europa Press, que aquesta resolució es limita a elevar a la sala civil i Penal del TSJCV una exposició raonada en relació amb la possibilitat "àmpliament exposada i motivada" en eixe escrit que siga necessari tindre per investigada Oltra, el caràcter del qual d'aforada davant aquest òrgan "no és discutible".

Per al fiscal, sí que és discutible, segons els arguments del recurs sobre el qual es pronuncia, que la part recurrent patisca algun perjuí per la decisió d'elevar la causa al TSJCV perquè impute Oltra, atés que no canvia la situació processal d'aquesta investigada i només obri la possibilitat d'un "simple canvi" en l'òrgan instructor.

En aquesta línia, sosté a més que és a la sala a qui correspon decidir si està suficientment motivada l'exposició del jutge, que considera que realitza una presentació de l'estat de la investigació i de les seues línies de progrés -"amb els problemes derivats de l'aforament que aquestes últimes plantegen"-, que és "exhaustiu" per més que la valoració de la recurrent siga divergent de la de l'instructor, "a partir de fets substancialment documentats".

El Jutjat d'Instrucció número 15 de València va demanar a principis de mes al TSJCV que impute Mónica Oltra pel cas del presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada, uns fets succeïts entre 2016 i 2017, quan la jove tenia 14 anys i pels quals l'ex-parella de la consellera ha sigut condemnada a cinc anys de presó.

En aquesta causa pel presumpte encobriment figuren com investigats 13 càrrecs i personal de la Conselleria d'Igualtat que ja han declarat. El magistrat estima que existeixen indicis "racionals, seriosos i fundats" de la participació d'Oltra en els fets investigats i considera que no resulta possible progressar en el cas sense que la consellera siga escoltada com a investigada.