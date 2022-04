Ucraïna.- El Centre d'Idiomes de la UV imparteix cursos d'espanyol per a la integració de persones refugiades

Els cursos, en modalitat intensiva, els permetran adquirir nivells entre l'A1 i A2, possibilitant trencar la barrera més important amb la qual es troben els refugiats i refugiades, l'idioma.

El Centre d'Idiomes de la Universitat de València va presentar l'11 d'abril el programa de cursos d'espanyol per a la integració de persones refugiades de la guerra d'Ucraïna amb la finalitat de poder explicar la finalitat del programa i donar començament a les classes.

Aquests cursos, seran intensius, de dilluns a divendres, tindran una durada de dos mesos i estan plantejats perquè els i les estudiants puguen adquirir competències entre un nivell A1 i un nivell A2, segons el Marc de Referència de Llengües de la Unió Europea, i forma part del Pla d'Acció de la UV amb Ucraïna.

En l'acte de presentació dels cursos van participar el vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme, Carles Padilla; la vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable, Pilar Serra, la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, Amparo Ricós, el Cònsol Honorari d'Ucraïna a València, Pablo Gil i Armando Nieto, Director General de Divina Seguros.

En paraules del vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme, Carles Padilla, "el Centre d'Idiomes UV serà el punt de referència no només per als cursos d'espanyol sinó també per a totes les accions que s'organitzen en favor de les persones refugiades procedents d'Ucraïna".

"La Universitat posarà tots els mitjans a la seua disposició perquè la seua estada a València siga el més còmoda i profitosa possible, sense perdre de vista l'horitzó de tornar al seu país per a ajudar a recuperar la democràcia, l'economia i el benestar social quan acabe la guerra", agrega.