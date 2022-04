Puig anuncia una inversió de 13,8 milions de fons europeus per a impulsar l'eficiència energètica en el turisme

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió de seguiment de la captació i aplicació dels fons del Next Generation EU a la Comunitat Valenciana. En la trobada de treball ha participat el secretari autonòmic de Presidència, Andreu Ferrer; el responsable de l'Oficina Valenciana per a la Recuperació i director general de Coordinació de l'Acció del Govern, Juan Ángel Poyatos, i la directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer.

"Aquesta inversió de quasi 14 milions d'euros en les empreses del sector turístic permetrà introduir criteris de millora energètica, essencials en un context com l'actual, en el qual els preus de l'energia estan colpejant la competitivitat de les empreses", ha assenyalat el responsable del Consell després de la trobada. Per açò, d'acord amb el Pla Reactiva, ha avançat que acceleraran l'aplicació d'aquests fons "perquè arriben com més prompte millor a les empreses del sector".

Puig ha recordat, a més, que aquesta quantitat cal afegir els quasi 50 milions que ja estan adjudicats a la Comunitat Valenciana per als plans de sostenibilitat turística municipals. El president ha informat que, després de la represa de les conferències sectorials amb l'engegada del nou pressupost de l'Estat de 2022, s'ha reprès el repartiment de fons a les comunitats autònomes per a programes concrets. En el que va d'any són cinc les sectorials que han adjudicat ja nous fons.

Als ja esmentats 13,8 milions d'euros per a turisme, la sectorial de Justícia ha adjudicat a la Comunitat Valenciana 11,14 milions per a la digitalització de l'administració judicial, mentre que la sectorial de Ciència ha realitzat tres noves adjudicacions a la Comunitat Valenciana per a reforçar les capacitats d'innovació en agroalimentación (5,8 milions), astrofísica i física d'altes energies (5,3 milions) i materials avançats (6 milions).

En total, es tracta de 42,18 milions d'euros que se sumen als 1.056,18 milions que es van adjudicar en l'exercici de 2021. Al llarg dels pròxims mesos seguiran celebrant-se noves conferències sectorials.

PERTE

En la reunió també s'ha abordat la situació dels diferents Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) que estan ja aprovats pel Govern. El president ha destacat la importància del Perte del vehicle elèctric, la convocatòria del qual ja està oberta i que és el que permetrà la instal·lació de la gigafactora de bateries a Sagunt per part de Volkswagen.

A més, ha assenyalat que la Generalitat treballa amb diferents consorcis d'empreses per a optar a la resta de Perte que estan aprovats ja i la convocatòria de la qual anirà obrint-se progressivament. Alguns dels projectes que ja són públics i que optaran als respectius Perte sectorials amb el suport de la Generalitat són el projecte de bateries de liderat per Power Electronics, el pla de descarbonització de la indústria ceràmica encapçalat per BP i el sector ceràmic o la digitalització del camp de la mà de la Digitalitzadora Agrària, impulsada per Insomina i amb el suport de nombroses empreses del sector.

A més, l'Institut de Biomecànica de València optarà al Perte de salut, mentre que PLD Space, o el consorci entre la Universitat Politècnica de València i l'Aeroport de Castelló, treballen en projectes vinculats a xarxes de satèl·lits.