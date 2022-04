Mollà advoca per "parar" i "repensar" la ZAL i considera que "podria constituir un corredor verd magnífic"

Mollà s'ha pronunciat d'aquesta manera abans de presentar en València l'Estratègia Valenciana de Biodiversitat 2030, preguntada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anul·la el pla especial de la ZAL del port d'aquesta ciutat i per si la Generalitat la recorrerà.

La Sala contenciosa administrativa del TSJCV ha estimat el recurs presentat per l'associació de veïns de la Punta La Unificadora i ha anul·lat la resolució de la Conselleria de Vertebració del Territori de desembre de 2018 que disposava aprovar definitivament el Pla Especial de la ZAL del port de València.

La responsable autonòmica ha assenyalat que "la sentència ha d'entrar a un àmbit de la Generalitat per a analitzar-la per part de l'Advocacia" i ha considerat que açò és alguna cosa "evident", però ha destacat que "hi ha tres sentències sobre la mateixa ZAL", per la qual cosa ha apostat per "parar" i "repensar".

"Crec que cal parar, repensar i en tot cas, atendre al que ha dit el jutjat: que es va fer una avaluació simplificada i no ha de tindre una avaluació simplificada", ha exposat Mireia Mollà. Així, ha defès una avaluació "completament ordinària, amb tots els extrems avaluats".

En aquesta línia, ha apuntat que la ZAL ha de tindre una avaluació, "com estem dient també per a l'ampliació del port de València, completament ordinària, amb tots els extrems avaluats, amb tots els impactes clarament identificats" per a "poder minimitzar els seus impactes".

D'eixa manera, la consellera ha instat a estudiar alternatives. "A més, comporta, passar de simplificada a ordinària, l'estudi d'alternatives. És condicionant el fer-ho. Per tant, crec que estudiant alternatives hauríem de fer-ho ja", ha afegit.

"Tres vegades sentenciada la mateixa ZAL toca parar, veure si hi ha algun tipus d'alternativa factible i avaluar-la correctament amb els impactes ambientals i territorials conforme a norma", ha insistit Mireia Mollà.

La titular d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha agregat que "l'espai que està ocupant hui el projecte de ZAL podria constituir un corredor verd magnífic entre el jaç del Túria i l'Albufera".

"CORREDORS VERDS EN ÀMBITS URBANS"

Després d'açò, ha al·ludit als fons de recuperació i ha recordat que "s'activen precisament per a renaturalizar espais urbans, per a generar corredors verds en àmbits urbans". Mollà ha ressaltat que la ubicació de la ZAL es troba "en un àmbit que podria convertir-se en un gran corredor verd".

"Crec que seria una millor proposta i una ZAL, en una altra ubicació", ha manifestat la consellera en aquest sentit i respecte a un canvi d'emplaçament.