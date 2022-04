El festival Surf, Music & Friends es trasllada a València amb quatre jornades d'esport i art

20M EP

NOTICIA

El Festival Surf Music & Friends se celebrarà per primera vegada a València. Després de dos anys d'aturada per la pandèmia, la cita viatja des de Salinas per a desenvolupar-se, durant quatre dies, del 9 al 12 de juny en La Marina de la capital del Turia.