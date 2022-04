James Ellroy rebrà en VLC Negra el premi Francisco González Ledesma

La presència d'Ellroy és "només un avançament del programa d'aquesta desena edició, que ve carregat de figures, tant del panorama nacional com de l'internacional", avancen els responsables de la trobada.

Ellroy acaba de publicar 'Pánico' (Literatura Random House), tercera entrega del seu Segon Quartet de Los Ángeles. Per a escriure-la ha tornat a tirar mà de Freddy Otash, personatge que ha transitat per diverses de les seues novel·les i que a més va existir.

"Sóc un poli corrupte, un detectiu privat, un xantatgista mentider. Sóc un deus exmachina demoníac dels meus trasbalsats temps. Sóc el Cancerbero que va tindre captiu a Hollywood. Sóc el coneixedor de tòrrids secrets sexuals que vosaltres els insofribles terrícoles voleu sentir", diu Ellroy en 'Perfidia' quan parla per la boca d'Otash.

L'assassinat i violació de la mare de James Ellroy, ocorreguts quan l'autor només tenia 10 anys i mai aclarits per la policia, van condicionar la seua infància i adolescència. Fins que va complir la trentena, la vida d'Ellroy va estar marcada per l'alcohol, les drogues i la delinqüència. Però a partir d'eixa edat es va entregar per complet a la literatura, que va començar a fluir a principis dels 80. Ha escrit quasi una vintena de novel·les, a més de mitja dotzena de novel·les curtes i dos autobiografies.

El Perro Demoníaco de la literatura policíaca dels Estats Units, sobrenom amb el qual es va batejar ell mateix, ha traçat, a través de la seua obra, un entramet retrat de la ciutat de los Ángeles durant la dècada dels 50 del segle XX.

De fet, Ellroy manifesta que ell segueix vivint en aquella ciutat i en aquella època, encara que resideix en Denver i té 74 anys. És amo d'un estil incisiu, ambigu, tallant, quasi telegràfic, que flueix a borbollons i que retrata amb absoluta cruesa la maldat humana.

Les seues obres més conegudes ('La Dalia Negra' i 'LA Confidential') s'inclouen en el seu Primer Cuarteto de Los Angeles, que es completa amb els títols 'El gran desierto' i 'Jazz Blanco'.

VISITA DE J.D. BARKER

A més d'Ellroy, visitarà el festival J. D. Barker (Illinois, 1971), les obres del qual s'han traduït a més de 20 idiomes i compten amb milions de lectors a tot el món. Després de treballar més de dos dècades com a periodista i negre literari va decidir escriure la seua primera novel·la, 'Forsaken', a la qual va seguir la trilogia 'El cuarto mono', sobre un assassí en sèrie.

És coautor, al costat d'un descendent de Bram Stoker, de 'Drácula. El origen'. També ha coescrit dos novel·les amb James Patterson, novel·lista nord-americà amb diversos Record Guiness de producció i vendes. En les seues novel·les, Barker combina horror, crim, misteri, ciència ficció i fets sobrenaturals.

Un dels objectius del festival en aquesta edició és comptar amb un significatiu nombre d'autors que han aconseguit premis VLC Negra en qualsevol de les seues modalitats. Alguns dels quals participaran són Carlos Zanón, guanyador del premi Mejor Novela VLC Negra en la primera edició del festival, Rosa Ribas, que ho va aconseguir en la cinquena, o Lorenzo Silva, que va rebre el Premi Francisco González Ledesma en la setena.

"Ens marquem un mínim de dos per categoria, i hem superat eixe objectiu. A alguns d'ells els anunciem hui, i la resta es donaran a conéixer durant la presentació del festival, que tindrà lloc el pròxim 27 d'abril", assegura el director de VLC Negra, Jordi Llobregat. Mikel Santiago, Susana Martín Gijón, Santiago Díaz o Arantza Portabales són autors que també participaran en el festival durant el primer cap de setmana.

"A L'ALTURA DE LA CELEBRACIÓ"

"Després de dos anys de pandèmia, sense opcions de convidar a autors estrangers, i amb la desena edició en ciernes, el nostre desig era oferir al públic valencià un programa que marcara un abans i un després. La presència d'una llegenda viva com James Ellroy és una fita per al festival i converteix aquest aniversari en una cita molt il·lusionant per a tots", assegura Llobregat.

A més, juntament amb la presència de J.D. Barker, suposa "l'estrena d'autors nord-americans en VLC Negra, alguna cosa que portàvem anys perseguint". L'equip del festival "està impacient per desvetlar tot el programa del desé aniversari, ja que hem reunit un elenc que sens dubte seduirà al públic valencià", ha finalitzat.