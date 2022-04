Cultura Resident seleccionarà 15 projectes i crea una residència de gestió cultural a Madrid

Aquesta nova edició de Cultura Resident -programa que compleix ja sis anys des de la seua creació en 2016- inclou per vegada primera la gestió cultural, amb una residència inèdita a Madrid en col·laboració amb el programa Planta Alta de l'associació hablarenarte, destaca l'organisme cultural en un comunicat.

Destaca també "l'aposta per estendre's en el territori més enllà de les capitals de província de la Comunitat Valenciana, amb la qual s'obri a l'entorn rural amb una convocatòria a Bocairent a la qual seguirà, en els pròxims mesos, una altra en la comarca castellonenca de l'Alto Palancia", afigen.

"El nostre programa de convocatòries aposta per donar suport a la cultura en el seu sentit més ampli, abastant disciplines diferents que van més enllà de la producció artística i oferint residències que excedeixen a les propostes clàssiques per a integrar-se en altres punts del territori, que poden ser, al mateix temps, inspiració i element clau per a la dinamització cultural d'una zona, i per a proposar intercanvis culturals amb altres ciutats o països", assegura el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

El termini per a presentar propostes ja està obert, i finalitza el pròxim 6 de maig. La informació i els formularis d'inscripció de les diferents convocatòries poden consultar-se en Consorci de Museus.

Impulsat pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Cultura Resident és un dels programes de major grandària i abast a nivell nacional, dirigit a agents vinculats a la creació contemporània que presenten propostes vinculades a l'experimentació i la innovació en l'àmbit de la creació i la producció intel·lectual i artística actual, que estiguen en vies d'investigació, que requerisquen un impuls per a la seua producció o que treballen en projectes de creació situats en contextos o comunitats específics.

Per primera vegada, Cultura Resident ofereix una residència per a desenvolupar un projecte de gestió cultural a Madrid, en col·laboració amb el programa de residències Planta Alta de l'associació hablarenarte.

La residència, amb una durada total de tres mesos i una dotació de 5.445 euros, podrà combinar fases presencials en l'espai Planta Alta, a Madrid, amb altres virtuals.

La iniciativa pretén posar en valor el rol de la gestió cultural com una praxi que es qüestiona a si mateixa, que és capaç d'afectar(es), transformar(es) i l'exercici de la qual estretament vinculat amb la investigació, l'experimentació i la innovació desborda els instruments tècnics de gestió.

PROJECTES A CASTELLÓ

En el marc d'aquesta convocatòria, el Consorci de Museus ofereix quatre residències d'investigació d'entre dos i quatre mesos, en l'espai de treball disponible en el Museu de Belles Arts de Castelló.

Podran optar a aquesta residència, amb una dotació total de 32.600 euros, els creadors i creadores que presenten propostes inèdites d'investigació dins del camp de la cultura contemporània.

Producció artística a Bocairent i Alacant També amb estades d'entre dos i quatre mesos i una dotació total de 51.960 euros, la convocatòria de producció artística seleccionarà sis projectes per al seu desenvolupament en el Centre Cultural Las Cigarreras d'Alacant i en les instal·lacions proposades per l'Ajuntament de Bocairent.

L'objectiu de la residència és facilitar a creadores o creadors el temps, l'espai, l'acompanyament i els recursos per a la producció de projectes artístics inèdits que tinguen com a objectiu l'experimentació i la innovació en l'àmbit de la creació artística en el seu sentit més ampli.

Per primera vegada, la convocatòria ix de la capital de la província, la qual cosa respon la voluntat del CMCV de donar suport a entorns rurals i descentralitzar la creació.

D'altra banda, el Centre del Carme Cultura Contemporània de València serà de nou la seu per al desenvolupament de dos projectes de mediació cultural de cinc mesos de durada, que activen processos de treball sostenibles amb diversos col·lectius, entitats o agents en contextos locals, i generar entorns de col·laboració amb la ciutadania. La dotació total de la convocatòria és de 25.150 euros.

RESIDÈNCIES INTERNACIONALS

Els creadors i creadores nascuts, o amb arrelament, a la Comunitat Valenciana podran optar també a les dos convocatòries internacionals de Cultura Resident, a desenvolupar en el Centre Cultural d'Espanya a Santiago i en el MeetFactory de Praga durant 3 mesos.

Les residències compten amb dotacions de 5.835 euros per al projecte a desenvolupar a Xile i 6.045 euros a Praga, i estan dirigides a professionals de la creació contemporània.

En el cas de Santiago de Xile, encara que l'enfocament principal del programa són les arts visuals, també està obert a professionals d'altres disciplines i a la investigació.

A més de les residències pròpies, des del seu programa Cultura Resident, el Consorci de Museus dona suport i coprodueix altres programes de residència proposats per entitats independents, com Graners de Creació, Idensitat, Enclave Land Art o Co_net, que comparteixen l'objectiu d'impulsar la creació mitjançant formats de residència en el territori de la Comunitat Valenciana, tant en el rural com en l'urbà, i a través de diferents disciplines de la creació contemporània.