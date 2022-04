CSIF avisa que el Centre de Gestió de Trànsit té la meitat de la seua plantilla per a l'operació de Setmana Santa

Per açò, urgeix a cobrir baixes i vacants per a reforçar el CGT de Llevant que, amb seu a València, abasta la Comunitat Valenciana, Múrcia i part de la província de Conca.

Així, expliquen que el centre consta d'una plantilla teòrica d'11 operadors, dos caps d'explotació i la directora del centre, però "la realitat consisteix que únicament disposa de la meitat d'eixa plantilla". A més, "tres places de l'onze d'operador estan sense cobrir, igual que una de les dos de cap d'explotació".

A aquesta circumstància "se sumen un permís i una baixa sense substituir, per la qual cosa la plantilla real d'operadors es queda en sis, amb només un cap d'explotació", segons les fonts.

La central sindical recalca que amb eixa precarietat "es veuran obligats, de no produir-se reforços immediats, a afrontar les complexes operacions d'entrada i eixida de Setmana Santa".

Així, assenyala que els sis operadors constitueixen l'única dotació actual per a atendre torns de 24 hores en carreteres especialment transitades durant eixos dies. El sindicat subratlla la importància del Centre de Gestió de Trànsit, sobretot en èpoques com l'actual de constant moviment de vehicles per desplaçaments vacacionals.

CSIF assenyala que el CGT té "una tasca fonamental" en la prevenció d'accidents amb els seus avisos i senyalització de panells en les carreteres i també considera "fonamental la formació de nous operadors per a poder cobrir places per comissió de servici".

A més, recorda ha vingut reclamant a la Direcció general de trànsit més cursos de formació però, tot i comprometre's a traure'ls, no s'han dut a terme. Aquesta situació provoca que "no existisca la disponibilitat necessària de professionals qualificats per a reforçar plantilles", critica.