Ucraïna.- Esgotades les entrades per al Rèquiem solidari de Mozart que ofereix l'Orfeó Valencià

Aquest recital, protagonitzat pel Rèquiem de Mozart, va sorgir a partir de la iniciativa de músics russos i ucraïnesos de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) i de l'Orquestra de València, residents en el Palau de les Arts i en el Palau de la Música respectivament.

La idea consisteix en reunir una orquestra en la qual els intèrprets d'aquests dos països que treballen a València toquen units en solidaritat amb el poble ucraïnés i amb el desig que a través de la música la pau s'impose al soroll de les armes, explica l'Orfeó.

El resultat és l'orquestra Músics per la Pau, integrada per músics russos i ucraïnesos i per intèrprets valencians que han volgut sumar-se a aquesta iniciativa humanitària, de la mateixa manera que ho ha fet l'Orfeó Valencià i l'Orfeó Valencià Infantil (OVI).

La recaptació d'aquest concert es destinarà íntegrament a l'ONG Damark, que treballa al costat del poble ucraïnés des de la invasió russa. Tot el que ho desitge pot col·laborar amb la tasca que realitza aquesta entitat a Ucraïna a través de donatius a la fila 0 (ÉS85 2100 3852 6802 0012 4217).

A causa del "enorme interés" a assistir a aquest esdeveniment solidari, aquest dimarts a les 20 hores s'habilita un enllaç a través del canal de YouTube de l'Orfeó Valencià per a gaudir del recital.

El programa està integrat pel primer nombre del Stabat Mater de Pergolesi, que cantarà la Coral Corremon de l'Orfeó Valencià Infantil (OVI), així com l'Ave Verum Corpus i el Rèquiem de Mozart, a càrrec de l'Orfeó Valencià al costat d'un elenc solista integrat per la soprano Teresa Albero, la contralto Yulia Safonova, el tenor David Ferri i el baríton Vicente Antequera, al costat de l'orquestra Músics per la Pau, tots dirigits per Sergio Sáez.

L'Església de Sant Esteban torna així a obrir les seues portes a la música, en aquesta ocasió en una cita humanitària, i a rebre tant a l'OVI com a l'Orfeó Valencià, que recentment va oferir concerts en l'històric temple de la plaça de Sant Esteban.

L'Orfeó Valencià es troba ultimant altres actes centrals del seu 50 aniversari, entre els quals destaquen l'elaboració d'un audiovisual que a manera de documental narrarà la història del cor a través dels testimoniatges dels seus protagonistes, una exposició commemorativa que tindrà lloc al maig en El Micalet o un concert que rememorarà el primer que va celebrar l'aleshores anomenat Orfeó Navarro Reverter en el Saló del Tron de Capitania General.