CSIF destaca la tasca dels centres en la votació de la jornada contínua i critica l'"abandó" d'Educació

Segons ha lamentat CSIF en un comunicat, l'administració "ni ha facilitat mitjans ni recursos econòmics ni cap tipus d'ajuda que puga sumar per a aquesta iniciativa" i ha retret que haja establit "de manera totalment arbitrària, sense cap justificació legal ni precedent amb altres votacions" que, per a tirar avant la jornada contínua, "haja de comptar amb el suport del 55% del total del cens de famílies i no només d'aquells que voten".

El sindicat ha subratllat "la tasca desenvolupada pels centres per a arribar fins al dia de hui malgrat totes les dificultats, els minsos terminis i l'increment de càrrega burocràtica que suposa", al que s'ha sumat, en les setmanes precedents, "la intensificació del treball de conscienciació a les famílies".

Enfront de tot açò, ha lamentat que la Conselleria d'Educació "s'haja posat de perfil en lloc de demostrar un caràcter progressista que facilite avanços en l'educació".

"La jornada contínua busca concentrar les hores lectives en el període del dia en què l'alumnat pot estar més receptiu i menys cansat", defèn CSIF, que afig que "no suposa cap minvament en l'horari de recollida per a les famílies, ja que el centre ofereix fins a les cinc de la tard activitats gratuïtes que fomenten la socialització i l'aprenentatge de nous coneixements".

Segons el sindicat, "l'actitud d'abandó i deixadesa de Conselleria ha arribat fins al punt de no haver realitzat ni tan sols estudis que certifiquen que aquest model resulta exitós sobre la base de l'experiència dels centres de la Comunitat Valenciana en els quals ja es desenvolupa". Al seu juí, "eixos estudis donarien més tranquil·litat i seguretat a centres, docents, famílies i a la pròpia Administració".

Les famílies de 204 centres educatius de la Comunitat Valenciana poden votar aquest dilluns sobre la implantació d'una nova jornada escolar, després de ser autoritzades les peticions per part de la Conselleria d'Educació.

En concret, les votacions es duran a terme en aquesta jornada en 203 col·legis, mentre que en un centre d'Alberic la consulta es farà el dimarts 12 per ser el dilluns festa local. Tots els centres autoritzats a consultar a les famílies demanen implantar la jornada contínua a excepció d'un, que sol·licita mixta.