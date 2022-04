AMP.- El Botànic presenta la proposta de taxa turística que podran aplicar els ajuntaments després d'un any de moratòria

Així s'arreplega en la proposta de llei d'aquest Impost Valencià sobre Estades Turístiques, el nom oficial d'aquesta "taxa turística" que els socis del Botànic discuteixen des de 2016. Ara comença una tramitació que s'espera que concloga sobre el mes de novembre, amb el que aquest tribut no podria aplicar-se abans de 2024 tenint en compte la moratòria.

Aquest nou tribut es dirigeix als establiments hotelers, els càmpings i les àrees de pernocta en trànsit per a autocaravanes, les cases rurals, els albergs turístics i les acampades en finca particular amb vivenda habitada; els blocs i conjunts d'habitatges turístics, les vivendes d'ús turístic i les embarcacions de creuer i iots turístics quan realitzen escala en un port de la Comunitat Valenciana.

La proposició apunta que els ingressos obtinguts per aquest impost estaran afectats "íntegrament a inversions i despeses vinculades a la promoció, impuls, protecció, foment i desenvolupament del turisme sostenible".

Entre els objectius marcats estan millorar els servicis i la promoció turística; impulsar una mobilitat més sostenible, especialment en aquelles zones de major afluència turística; protegir i regenerar el medi ambient, els recursos naturals i la seua promoció com a patrimoni amb un interés diferenciador i conservar i reparar el patrimoni cultural, així com incentivar la participació dels i les turistes en les activitats i esdeveniments culturals i festius.

També es destinarà a "les polítiques d'accés a l'habitatge en aquelles zones afectades per un increment de preus conseqüència de l'afluència turística"; lluitar contra l'intrusisme i el frau en el sector de l'allotjament turístic, impulsar bones pràctiques laborals i a la lluita contra la precarietat laboral en el sector, millorar les infraestructures, reformes urbanes i dotacions turístiques, "impulsar un turisme més inclusiu, accessible i social" i "a millorar els barris amb major flux turístic".

La taxa planteja nou exempcions a la seua aplicació, entre elles les estades dels menors de 16 anys, les motivades per la salut o les de competicions esportives oficials. També les estades subvencionades per programes socials de les administracions públiques de qualsevol estat membre de la Unió Europea o les que es realitzen per causa de força major.

Estaran exemptes així mateix les estades realitzades en els albergs juvenils integrats en la Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils (REVAJ) sempre que els seus destinataris tinguen una edat inferior als 30 anys; les estades organitzades per associacions declarades d'utilitat pública en el marc de les seues activitats; les que es realitzen per participar en congressos o esdeveniments científics organitzats per universitats públiques valencianes i les de persones amb discapacitat que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 66%.

La quota diària va des dels 50 cèntims de les pensions i els cámpings fins als dos euros dels hotels de luxe (cinc estreles o quatre superior). En hotels de quatre estreles i tres superior es pagarà 1,5 euros i en la resta d'hotels, un euro.

En l'àmbit rural i blocs i conjunts d'habitatges, serà 1,5 euros per als establiments de luxe; un euro per als de quatre i tres superior i 0,5 per als de tres estreles o menys. Els creuers tindran una quota d'1,5 euros.

A l'efecte de còmput s'entendrà per dia d'estada, en tots els supòsits excepte en el cas dels creuers turístics, la franja horària que va des de les 12.00 hores del migdia fins a les 12.00 hores de l'endemà. Les estades inferiors a les indicades franges horàries, es consideraran estades d'un dia.

GRUPS

Per part del PSPV, la diputada Trini Castelló ha celebrat l'aprovació d'un instrument "flexible, que assegura la cogovernança entre les administracions i el sector". "La nova figura impositiva que es crearà serà voluntària i municipal, és a dir, que seran els ajuntaments els qui decidiran si la implanten o no", ha destacat, i ha assegurat que "el document que es registra hui atén al context complex i canviant que ha deixat la pandèmia i, ara, la guerra a Ucraïna".

"Tenim clar que la prioritat absoluta és la recuperació i, per açò, hem introduït una moratòria d'un any en la seua aplicació des que s'aprove en Les Corts i exempcions als viatges de l'Imserso", ha agregat.

Per la seua banda, la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha manifestat que "l'acord significa un esforç de generositat per totes les parts". "La taxa és una bona mesura, ja que donem l'oportunitat als municipis de tindre més recursos que podran invertir en ajudes a l'habitatge en barris tensionats pel turisme, però també a millorar les pròpies equipaciones que usen els turistes i que repercutirà en més competitivitat. I és un nou exemple d'unitat i de diàleg del Botànic, de com trobar punts en comú i seguir l'exemple altres països d'Europa", ha agregat.

Robles ha assenyalat que en el sud d'Europa, "només Xipre no té una taxa turística". "Hem rebut el suport i les aportacions dels treballadors, també dels veïns i veïnes, i també hem dialogat amb els quals s'oposen a aquesta mesura. El diàleg sempre és important", ha agregat.

Per la seua banda, el portaveu adjunt d'Unides Podem, Ferran Martínez, ha considerat que aquest és "una ferramenta regenerativa, una política verda que avança en la transformació, en fiscalitat mediambiental i ens acosta les polítiques de les capitals europees més avantguardistes".

Aquesta proposició de llei, ha afirmat, ha comptat amb un procés d'escolta amb els municipis i la societat civil per a "la seua redacció final, introduint mesures de transparència i perquè els ajuntaments compten amb plena autonomia en la seua aplicació". Així, ha ressaltat que "té un contingut i definició molt flexible en la seua aplicació".

Enfront d'açò, la síndica del PP en Corts, María José Catalá, ha asseverat que eliminaran la taxa si accedixen al govern. "Estem en contra de la taxa Turística. El sector turístic de la Comunitat Valenciana és molt important i ha patit dos anys molt durs. Hem de tindre en compte que comencem una de les campanyes més importants per a ells, com és la de setmana santa. No és el moment de llançar missatges negatius, cal donar suport al turisme de la Comunitat Valenciana", ha agregat.