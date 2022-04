Ucraïna.- Arriba un altre bus amb 50 refugiats a Paterna (València) i ixen més cap a Alacant i Barcelona

Aquest cap de setmana va arribar un altre bus al mateix lloc amb 11 persones, encara que va partir de Polònia amb 34 ocupants que es van quedar en altres ciutats abans d'arribar a València. També aquest dimarts 12 està prevista l'arribada a Alacant d'un altre autobús amb 26 refugiats, encara que va eixir de la frontera i alguns baixaran en altres punts.

Paral·lelament, aquest dilluns han eixit des de la frontera altres dos autobusos: un amb destinació Barcelona i cap a València i Alacant, que arribaran en els pròxims dies. Molts dels busos estan finançats gràcies a donacions d'institucions, associacions, ajuntaments i particulars. En els pròxims dies seguiran eixint mes autobusos des de Polònia amb destinació a València i altres ciutats.

Per a optimitzar els trasllats, l'ONG organitza els autobusos des de la frontera amb refugiats que es traslladen a diversos punts d'Espanya en un mateix vehicle, que va realitzant parades perquè puguen quedar-se els que tenen vincles en ciutats i així facilitar el seu acolliment.

La majoria de les persones són acollides per famílies valencianes que els esperaven la seua arribada, mentre en altres casos se'ls facilita un altre tipus d'allotjament, explica Juntos por la Vida en un comunicat.

Una vegada deixen les famílies, els autobusos tornen a la frontera de Polònia carregats amb ajuda humanitària recollida per la fundació per a les necessitats de projectes d'allotjament segur. Són especialment necessaris els aliments no peribles i els productes d'higiene personal.

En la seua campanya d'emergència, l'ONG ha organitzat i facilitat fins ara el trasllat a Espanya d'al voltant de 1.500 refugiats, especialment dones i xiquets dels quals mes de mil han arribat a la Comunitat Valenciana. La resta han anat a altres ciutats espanyoles en col·laboració de més organitzacions.

Recentment, aquesta entitat ha engegat un centre d'acolliment i allotjament transitori segur per a unes 50 mares ucraïneses amb els seus fills. Un altre equip de voluntaris a València organitza la recepció i allotjament d'aquells que arriben.