CSIF demana que les bases del Samu en zones turístiques atenguen 24 hores en Setmana Santa

Sobre aquest tema, adverteix de "els escassos mitjans" que disposa i que en aquestes dates vacances de Setmana Santa, amb un increment de visitants, "queden més en evidència en localitats on la població es multiplica en aquests mesos estivals, com Sueca, Cullera, Oliva o Gandia". De fet, afirma que el vehicle de la base de Sueca ha estat aquest diumenge "sense facultatiu".

No obstant açò, alguns municipis en els quals s'incrementa l'afluència a l'estiu segueixen tenint únicament bases operatives 12 hores diàries, i no les 24, la qual cosa "ocorre en la localitat costanera d'Oliva, a Paterna, amb extenses urbanitzacions com La Canyada, i en zones d'interior que també augmenten la seua ocupació en aquests mesos estivals, com Utiel i Bunyol".

El sindicat subratlla també de l'escassa dotació de la Ribera Baixa, que únicament compta amb una unitat SAMU, amb base a Sueca, que atén des del Perellonet fins a Tavernes de la Valldigna.

De la mateixa manera, reclama una millor organització i la dotació del personal necessari perquè tots els servicis es realitzen amb la plantilla al complet i sense manques com les de facultatiu, que s'estan repetint en el temps.