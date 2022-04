València suspèn en 2022 les taxes als festivals per a impulsar la indústria cultural després de la covid

"Des de l'Ajuntament de València suspendrem les taxes d'aprofitament especial d'instal·lacions en espais públics per a activitats culturals i, en concret, per a festivals i actuacions musicals. Durant 2021 vam suspendre moltes taxes de contingut econòmic a molts sectors de la ciutat com l'hoteleria, però va haver-hi un sector en concret, el de les actuacions en directe, que no va poder recuperar-se i aprofitar-se d'aquestes mesures perquè la seua activitat era pràcticament impossible amb les restriccions", ha subratllat el regidor d'Hisenda.

A l'octubre de 2021, la Conselleria de Sanitat va establir mesures relacionades amb la realització d'esdeveniments amb concentració de persones i festivals de música que condicionaven la seua celebració. Així, establien que, si es desenvolupaven amb el públic dempeus, la distància entre les persones havia de ser de 2,25 metres quadrats i, a més, havien de rebaixar l'aforament si es consumia beguda o menjar.

Tot açò ha provocat un "impacte directe" en el sector musical que s'ha traduït en "un minvament en el rendiment de moltes empreses del sector", assenyala el consistori en un comunicat.

Per açò, ara, quan la majoria de les restriccions dictades per a contindre la pandèmia s'han retirat, des d'Hisenda s'ha impulsat una moció "per a ajudar la indústria cultural a reprendre amb normalitat la seua activitat".

"Aquest sector ha sigut l'últim a eixir de les restriccions i, precisament, ara que vé l'etapa de festivals, d'actuacions en directe, és quan l'Ajuntament ha d'acostar el muscle perquè la recuperació del sector siga una realitat", ha defès Sanjuán, qui també ha incidit que "cada activitat cultural, cada festival en la ciutat, té un impacte directe i indirecte i, a més, estem contribuint a tindre cada vegada més una fiscalitat que promocione els sectors i les indústries culturals a València".

Per a Ibáñez, "és molt important dotar de major rendibilitat a l'organització d'esdeveniments culturals per a atraure a València nous projectes, nous espectacles tant de festivals d'escena com de festivals de música perquè tota la indústria cultural tinga una major projecció i una major facilitat a l'hora de desenvolupar les seues activitats".

Per la seua banda, Gloria Tello ha manifestat la importància d'aquesta iniciativa per al sector: "Estem molt contents perquè, amb aquesta mesura que hem anunciat, aquest equip de govern el que pretén és donar impuls i fomentar tota l'activitat cultural. Som una ciutat afortunada pels professionals que tenim. Mesures com aquestes permeten no només millorar la solvència econòmica d'aquest sector, que ho ha passat molt mal durant la pandèmia, sinó també reactivar i dinamitzar la programació cultural d'una ciutat que vol ser exemple cultural a nivell internacional", ha dit.

La suspensió de la taxa per a les actuacions o festivals en espai públic se suma a altres iniciatives impulsades des de la Regidoria d'Hisenda per a ajudar la indústria cultural a superar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia.

En aquest sentit, el consistori va introduir modificacions en les ordenances fiscals per a bonificar l'IBI i el IAE a les sales de la ciutat que desenvolupen activitats d'arts escèniques i música en directe.

En el primer dels casos, es va eliminar un requisit perquè els espais culturals tingueren més facilitats per a optar a una bonificació de fins al 60% en l'Impost de Béns Immobles.

Pel que fa al segon, l'Ajuntament ha incorporat una nova bonificació per a tots els establiments que desenvolupen espectacles i arts escèniques permanents a València que permet a totes les sales acollir-se a una reducció del 60% en el rebut del IAE.