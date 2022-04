Metges es concentren contra "el menyspreu" de Sanitat: "Nosaltres vam complir, ara toca contractes i recursos dignes"

El Sindicat Mèdic CESMCV ha celebrat aquest dilluns una concentració enfront del vaixell almirall de la sanitat valenciana per a reivindicar que "tots els contractes mèdics són necessaris" i contra la precarietat laboral amb una pancarta en la qual es podia llegir: 'Una sanitat insostenible'.

Sobre aquest tema, han llegit un manifest en el qual mostren "la indignació de la majoria de metges de la Comunitat Valenciana: no és cap tòpic, perquè a més dels nostres companys són també molts els directius que en privat o fins i tot presentant la seua dimissió davant la Conselleria, han demostrat el seu malestar i indignació".

En eixe sentit, recorden que porten dos anys, treballant en condicions "precàries" i que "van fer front a la pitjor pandèmia que es recorda en segles deixant arrere desgraciadament a companys i companyes per exposar-nos sense protecció".

"La pandèmia -afigen- va posar en relleu que, si bé la nostra sanitat és una sanitat de qualitat, ho és majoritàriament per l'esforç, la dedicació i el sacrifici dels seus professionals, i per descomptat de nosaltres els metges i les TCAEs". "Nosaltres complim amb la nostra part, doncs bé, ara que li tocava el torn a l'Administració, aquesta, una altra vegada ens ha fallat", es lamenten.

Sobre aquest tema, recalquen que "no valen excuses" perquè, critiquen, Sanitat ni ens han preguntat ni ens han escoltat" i afirma que "ni tan sols" els han contestat quan van preguntar què pretenien oferir. Per açò, afirmen "desconéixer" els criteris amb els quals han pres les seues decisions, però que les 6.000 noves places anunciades són "insuficients i no resol els dèficit estructurals de la sanitat a la Comunitat". "Llàstima d'oportunitat perduda", critica.

En aquesta línia, insisteixen que és "intolerable, el desdeny i el menyspreu", però adverteixen: "en CEMS-CV SAE no ens rendim i demanem un contracte digne per als treballadors de la sanitat valenciana,uns recursos adequats per a una sanitat de qualitat per a la ciutadania i també una administració que escolte i negocie de veres amb els representants democràtics dels treballadors".