Presumpte assassí de Wafaa, acusat de maltractament a una ex-parella: "A l'última que em va vacil·lar encara la busquen"

El Tuvi es troba a la presó per l'homicidi de Wafaa Sebah, jove desapareguda a Carcaixent al novembre de 2019 i el cadàver de la qual va ser localitzat a l'interior del pou d'una finca rural de la localitat.

Aquest dilluns s'enfrontava a dos juís en el Jutjat penal número 17 de València, tal com havia avançat Las Provincias. Només s'ha celebrat un d'ells ja que el segon s'ha suspès en mantindre l'acusació particular que es tractava d'un possible delicte d'homicidi en temptativa, amb el que s'ha de derivar a l'Audiència.

En la primera vista, la Fiscalia imputa El Tuvi dos delictes de maltractament en l'àmbit de violència de gènere i dos d'amenaces. En total, reclama per a l'acusat la pena de dos anys i huit mesos de presó.

Per la seua banda, l'acusació particular, que representa a la víctima, afig el delicte de coaccions i reclama una pena per a l'acusat d'una mica més de cinc anys de presó.

Durant el juí, la víctima ha relatat dos episodis violents amb El Tuvi, encara que ha explicat que la situació amb l'acusat era d'una violència mantinguda en el temps. El primer d'ells va tindre lloc el 6 d'agost de 2020 quan, després d'una discussió, va començar a colpejar portes i parets i li va donar una patada. "Es posava sempre molt agressiu i violent", ha dit durant la vista, segons han traslladat a Europa Press.

Després d'açò, la víctima va intentar marxar-se de la casa de l'acusat però aquest li va fer una clau de lluita i li ho va impedir. Davant la por que patia, no va oposar resistència i va esperar el matí següent al fet que ell la portara al seu domicili.

El 19 d'agost va tindre lloc el segon episodi violent en el qual, segons ha narrat la jove, tots dos van discutir, ell es va posar a donar punyades pel cotxe i li va agredir en una cama. En eixe moment li va traslladar que "a l'última que em va vacil·lar encara l'estan buscant". En eixe instant ella no sospitava que feia uns mesos hi havia presumptament acabat amb la vida d'una altra persona, Wafaa. La jove va decidir presentar una denúncia i concloure la relació.

Enfront de la seua versió, El Tuvi ha relatat durant el juí que la xica era una gelosa i que era tot mentida. Ha explicat que li assetjava i que només volia traure-li diners. Ha insistit que les denúncies són mentida.