Oltra demana a l'Ajuntament d'Alacant una proposta "solvent" per a l'alberg de persones en situació de sense llar

Oltra, després de visitar el programa Jove Oportunitat a Alacant, ha explicat que el seu departament va proposar destinar mig milió d'euros dels pressupostos participatius per a l'engegada d'aquest alberg. Ha remarcat que és una competència municipal i que malgrat açò van decidir donar suport a l'Ajuntament davant "la situació social particular en la ciutat".

A partir d'ací ha assenyalat que el govern municipal (PP-Cs) va tardar "bastant" a contestar i al final va descartar aquesta possibilitat, proposant en el seu lloc la "idea" de rehabilitar un hotel "sense concretar-ho massa". "Estem a l'espera que facen una proposta solvent i que es prenguen de debò açò", ha asseverat.

Per tant, Oltra (Compromís) ha emplaçat al bipartit a ser "una miqueta més diligent i ràpid" a l'hora d'acceptar inversions com aquesta que "al cap i a la fi, suposen un ben per a Alacant". Tot açò quan ha subratllat que la Generalitat va decidir "apostar" per la ciutat amb aquest alberg.

CENTRE DE SALUT MENTAL

A la vicepresidenta, d'altra banda, li han preguntat per la intenció de l'Ajuntament de canviar un centre d'atenció a persones amb problemes de salut mental i per la possibilitat que la fundació ADIEM perda la subvenció que destina per a açò la Conselleria.

"Pel que sembla, l'Ajuntament ha pretès que es canvie de lloc perquè els veïns no volen que se situe ací", ha exposat, quan ha recordat que les conseqüències dels problemes de salut mental són transversals. Aquesta postura, ha advertit, parla "poc bé" d'una societat i seria com rebutjar un hospital per no voler que hi haja malalts a prop, malgrat que "tots podem emmalaltir i la salut mental forma part d'açò".

Per açò ha urgit el consistori a donar una "solució ràpida" a aquesta qüestió, ja que ha defès que es tracta d'una infraestructura molt necessària i la fundació "podria efectivament perdre la subvenció". "No sé si l'Ajuntament d'Alacant està com per a perdre inversions i diners que, al final, és per al bé del conjunt dels alacantins", ha manifestat.