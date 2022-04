Puig garanteix que l'Advocacia estudia la sentència contra la ZAL del port i no confirma si es recorrerà o no

Puig ha valorat així la decisió de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV, que ha estimat el recurs de l'associació de veïns de la Punta La Unificadora i ha anul·lat la resolució de la Conselleria de Vertebració del Territori de 2018 que disposava a aprovar definitivament el pla especial de la ZAL. Els seus socis de govern (Compromís i Podem) ja van demanar aquest cap de setmana que no no recòrrer la sentència.

"En funció del que plantege l'Advocacia, s'actuarà sempre d'acord amb la llei i tenint en compte les conseqüències que té una acció que no es fa exnovo per part de la Generalitat, sinó que és de fa molt temps", ha declarat després de la presentació d'un pla d'ajudes per a la rehabilitació d'habitatges.

A partir d'ací, el també líder del PSPV ha defès que "caldrà traslladar les conseqüències que té aquesta decisió en termes econòmics", per la qual cosa ha demanat cautela i "veure com ho planteja exactament la sentència". "Per descomptat -ha garantit-, la qual cosa farem és seguir les indicacions de l'Advocacia".

Després de remarcar que no ha parlat d'aquesta qüestió amb l'Autoritat Portuària de València (APV) i que ell no ha llegit la sentència, ha insistit que qualsevol decisió ha de vetlar per l'interés general i compatibilitzar la sostenibilitat i la transició energètica amb la creació d'ocupació.

Dit açò, Puig ha afirmat que no "sincerament" encara no pot avançar si es recorrerà o no perquè cal veure les conseqüències de la sentència i el que "realment implica".

I sobre la petició dels veïns de traslladar la ZAL al port de Sagunt ha puntualitzat que "no és tan senzill canviar-la d'un lloc a un altre perquè ja hi ha una instal·lació feta". "Si la decisió fora de hui, no es faria en eixes condicions", ha afegit, per a remarcar que és "una qüestió sobrevinguda i que, sobretot, té uns costos importants".