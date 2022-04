Puig: "La taxa turística no és una excentricitat, però ara no s'aplicarà amb caràcter immediat"

Sobre aquest tema, ha recalcat, preguntat per la inquietud que pot generar en el sector la seua possible aplicació el pròxim any, ha garantit: "En aquest moment no hi ha cap oportunitat de posar la taxa turística en marxa i no se'n posarà en aquest temps".

Una altra cosa, ha aclarit, és que una taxa que la seua engegada s'ha de discutir perquè de fet "té una perspectiva general favorable la imposició mediambiental com s'aplica en moltes parts d'Europa, no és una qüestió que es plantege només ara a la Comunitat Valenciana".

A més, ha recalcat que el plantejament que defèn és "compartir la responsabilitat" d'aplicació amb els Ajuntaments i, per tant, "si un Ajuntament no vol mai s'implantarà". "Major capacitat de diàleg és prou difícil perquè s'està fent d'una manera consensuada", ha recalcat.

En eixe sentit, ha exposat que hi ha "productes turístics molt diferents" a la Comunitat Valenciana i "a alguns d'ells els afectaria molt negativament, com els tour operadors en els quals són més complicats repercutir els preus" i per açò preveu que en eixes zones "els ajuntament decidiran no implantar-la".

No obstant açò, ha apuntat que hi ha altres municipis de caràcter més urbà en "els quals la seua aplicació no tindria cap conseqüència per al viatger com veiem quan anem per Europa perquè és un impost molt menor".