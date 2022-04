Puig sobre la investigació a Oltra:"No crec en teories conspiratives, però sí veig interessos per pervertir la realitat"

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, en relació a la petició d'imputació contra la vicepresidenta, Mónica Oltra, sol·licitada al TSJCV pel magistrat que investiga un presumpte encobriment dels abusos de l'ex-marit de la consellera a una menor tutelada, ha recalcat aquest dilluns: "Jo no crec en teories de cap conspiració, però si que veig que hi ha interessos determinats per intentar pervertir la realitat".