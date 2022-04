Els òptics lamenten que Sanitat "s'oblide de nou de la salut visual" en les creació de places

El president del COOCV, Andrés Gené, assenyala sobre aquest tema: "Demanem allò que és just i coherent, que ens deixen fer el nostre treball per a millorar la visió de la població". En eixe sentit, ha assenyalat "la saturació de les consultes d'oftalmologia, que dificulten l'accés de la població a aquest servici bàsic".

De fet, un estudi realitzat pel col·legi xifra en 200 els òptics-optometristes necessaris per a oferir "una atenció sanitària visual de qualitat en els servicis sanitaris públics i acabar amb les engrossides llistes d'espera".

No obstant açò, des de l'any 2013, quan es cree la figura de l'òptic-optometrista com a personal estatutari de l'Agència Valenciana de Salut, tan solament s'han creat 8 places d'òptic-optometrista de concurs-oposició.

En l'actualitat, hi ha 30 òptics-optometristes contractats que exercixen en hospitals i centres de salut públics de la Comunitat Valenciana, o el que és el mateix, un per cada 167.000 habitants, un nombre clarament "insuficient" per a l'optima atenció visual optomètrica.

Mentre que la ràtio en la sanitat privada, amb 2.400 òptics-optometristas treballant en establiments d'òptica i consultes d'oftalmologia i optometria, la ràtio és de 2.100 persones per professional, segons les mateixes fonts.

LLISTES D'ESPERA

Així, assenyalen que en la sanitat pública la demora mitjana actual de la llista d'espera de cirurgia de cataractes, una de les més usuals, en els servicis d'oftalmologia on hi ha òptics-optometristas és de 57,55 dies, mentre que en els departaments on no estan, l'espera és de 68,42 dies, un 18,9% més. Una tendència que també s'observa en les demores de les consultes.

En l'actualitat, el 27,6% de les derivacions que realitzen els pediatres d'atenció primària i el 14,5% de les quals realitzen els metges de família, són a l'oftalmòleg, sent un 76,4% i un 30% respectivament d'elles per trastorns de l'agudesa visual.

"Aquestes consultes podrien ser assumides i solucionades per òptics-optometristas, oferint una atenció de qualitat als pacients amb defectes refractius o binoculars, i permetent al mateix temps una millor atenció dels pacients que sí requerixen derivació a oftalmologia", explica Andrés Gené.