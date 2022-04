Oltra nega un pacte de "no agressió" amb Puig pels casos judicials: "El pacte del president i jo és el del Botànic"

Preguntada per si manté la seua decisió de no dimitir o deixar momentàniament els seus càrrecs, ha afirmat que ja s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió en altres ocasions i no ho repetirà.

Així ho ha afirmat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per si té proves de que hi haja una "cacera política" contra ella, segons va assenyalar aquest dijous en Les Corts, on va exhibir una foto en la qual apareixen l'expresident de la Generalitat Francisco Camps; Cristina Seguí, que va ser cofundadora de Vox València i querellant en la causa en la qual s'investiga un suposat encobriment dels abusos sexuals a una menor per part de l'ex-marit d'Oltra, i el director de Ribera Salud, Alberto de Rosa, en l'estació d'Atocha, i va demanar "unir els punts".

"No és una qüestió de proves", ha dit, per a subratllar que és "públic i notori qui són els querellants" en aquest cas -la jove víctima dels abusos de l'ex-marit d'Oltra a la qual representa España 2000, i l'associació Gobierna-Te, presidida per Seguí- i el que va relatar sobre la utilització de la víctima a través d'un programa de televisió "per a assenyalar, a través de determinats formats de comunicació, si es pot dir així, una cacera mediàtica i política".

"NOU CAPÍTOL DEL CONTUBERNI"

Oltra ha reiterat que si el que volien era desmentir les connexions entre els tres que ella havia apuntat, aquest mateix dijous es va veure "un nou capítol del contuberni" en el programa de Cristina Seguí, al que ha qualificat de "embornal més que programa" i que està "finançat per qui està finançat". I ha demanat seguir eixa "pista dels diners": "Follow the money". Per tant, considera que eixa relació "l'acaben de verificar ells mateixos".

"Han eixit a confirmar que hi ha més episodis del contuberni, han eixit tots, més clar aigua", ha reiterat davant la petició de dimissió que li reclama Camps, i ha insistit que és en el programa de Seguí "on s'intenta desmentir el que s'està confirmant amb la presència d'eixe programa".

La consellera ha rebutjat qualificar l'escrit del jutge en el qual demana al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que li investigue en aquesta causa -és aforada- i, sobre les declaracions del portaveu del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, qui va assegurar que eixa exposició raonada no es corresponia amb la realitat, ha indicat que el síndic socialista "sap perfectament tot el que va passar i va ser testimoniatge directe" ja que des de fa set anys comparteixen com a diputats el parlament valencià, on ella va comparéixer per a parlar del cas.

Tampoc ha entrat a valorar la decisió de recórrer eixe escrit d'un alt càrrec del seu departament ni les declaracions del senador del PP Fernando de Rosa, davant els dubtes expressats que Oltra estiga capacitada per a seguir al capdavant de la Conselleria.

En aquest cas, la vicepresidenta s'ha preguntat si De Rosa ho diu com a membre de la Cambra alta o com exresponsable de l'àrea de Justícia en l'època Camps al capdavant de la Generalitat o com quan sent membre del CGPJ "es va reunir amb l'expresident en 2009 en esclatar el cas Gürtel". "No es qui ho diu", ha indicat, per a afegir que De Rosa "coneix poc la gestió de les polítiques socials a la Comunitat Valenciana segurament perquè no li interessen".