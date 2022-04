Puig demanarà a Sánchez i Feijóo un pacte d'Estat que incloga la reforma del finançament autonòmic

Així ho ha defès als periodistes després de la reunió que van mantindre aquest dijous Sánchez i Feijóo, en la qual no es va traslladar posteriorment que hagueren parlat sobre la reforma del finançament a la qual es va comprometre el Ministeri d'Hisenda.

Puig ha remarcat que desconeix si es va abordar o no i ha insistit que és "una realitat per a tota Espanya que ha de canviar". Ha rebutjat així que s'ajorne aquest debat "indefinidament" i ha advocat per recuperar el pacte autonòmic de principis dels 80, en el qual "el finançament sens dubte era un pilar fonamental".

A més, ha reiterat que un finançament just és vital per a mantindre l'Estat del Benestar, sobretot en la crisi actual, i que "sempre" estarà en l'agenda del govern del Botànic que compartixen PSPV, Compromís i UP.

En el cas de la Comunitat, Puig ha fet notar que l'infrafinançament provoca incórrer en "un deute molt gran" per a finançar els servicis públics, alguna cosa que ha assegurat que continuaran fent "si és necessari" fins que no es reforme el sistema.