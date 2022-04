Cvirus.- La Comunitat autoritzarà "immediatament" l'eliminació de mascaretes en aules quan s'aprove

Aquesta setmana, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ja va avançar que hi ha "pràctica unanimitat" de les comunitats autònomes per a eliminar les mascaretes en les aules a partir del 20 d'abril, quan decau l'obligatorietat en la majoria d'espais interiors.

A la Comunitat, el nou protocol que va entrar en vigor fa uns dies va eliminar la pràctica totalitat de restriccions en les aules, com la limitació dels contactes o la distància interpersonal, a excepció de la mascarilla en interior que continua sent obligatòria per a majors de 6 anys (a partir de primer de Primària).

Marzà, preguntat sobre aquest tema després de visitar una fira de FP al costat del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha remarcat que és alguna cosa que s'aborda en el si del Consell Interterritorial entre les autonomies i el Ministeri i que "fins al moment no s'ha autoritzat".

Per tant, ha afirmat que s'autoritzarà quan s'acorde per a tota Espanya, destacant que és el que la Generalitat ha vingut fent durant la pandèmia i ha funcionat "molt bé". "Els centres educatius han sigut referència en la gestió, entre altres coses perquè hem fet el que han dit les autoritats", ha asseverat.

És més, el conseller ha ressaltat que els treballadors del sistema públic educatiu valencià han sigut "referència i un exemple" en implicar-se "per damunt de les seues responsabilitats". I ha reivindicat: "No hi ha dia que passe que no els hàgem de reconéixer el treball que han fet durant la pandèmia".

"TOT PREPARAT" PER A LA VOTACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR

D'altra banda, a uns dies de la votació de la implantació de la nova jornada escolar, Marzà ha assegurat que "tot està preparat" i cada centre decidirà "el que pensa que és millor per a la seua comunitat educativa". "No és només una jornada o una altra, sinó que cada centre pot presentar les seues propostes diferents en funció de les necessitats de la seua comunitat educativa", ha explicat.

Dilluns que ve, 11 d'abril, les famílies de 204 centres educatius de la Comunitat votaran sobre la implantació d'una nova jornada escolar, després de ser autoritzades les peticions per part de Conselleria. En concret, les votacions es duran a terme en 203 col·legis, mentre que en un centre d'Alberic (València) la consulta serà el dimarts 12 per ser el dilluns festa local. Tots els centres autoritzats a consultar a les famílies sol·liciten implantar la jornada contínua a excepció d'un que la demana mixta.