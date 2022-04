Alacant aprova noves ajudes de 230.000 euros al sector del comerç i l'hoteleria

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat una subvenció per a donar suport al sector del comerç i l'hoteleria, amb una línia d'ajudes destinades a entitats i associacions per valor de 230.000 euros, per a impulsar campanyes, projectes i iniciatives que afavorisquen la seua reactivació, promoció i dinamització.