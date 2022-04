Desgraciadamente, los haters abundan en internet, usuarios que se escudan en el pseudoanonimato de las redes para lanzar sus críticas exacerbadas contra cualquiera. Pero muchos de ellos se ceban con los rostros famosos.

Pepe Rodríguez no es una excepción, tal y como ha contado el chef en Cinco tenedores, el programa de Miki Nadal y Juanma Castaño en Movistar+.

"¿Cómo gestionas las críticas, al programa, a ti...?", le preguntó el cómico, que fue uno de los ganadores de la última edición de MasterChef Celebrity. "Tengo redes, pero me las traen al pairo", respondió tajantemente el cocinero manchego.

"Pero también tendrás fans y seguidores que estarán decepcionados", le comentó el periodista deportivo, lo cual provocó una reacción en el invitado: "No, no nos metamos una presión que no es necesaria".

"Las críticas también vienen de medios de comunicación, de artículos de prensa, ¿de eso también te apartas?", le cuestionó Miki Nadal. "Estoy muy acostumbrado a la crítica, desde pequeño", respondió Pepe Rodríguez.

"Cuando estás metido en un bar, te dicen: ‘Niño, échame un poquito más, que la cerveza se llena un poco más’. Y siempre me han estado corrigiendo. Toda la vida", justificó, refiriéndose al restaurante familiar en el que trabajó desde niño. "Siempre hay gente que sabe más que yo, de hostelería, de no sé qué... Y todavía hay gente que me dice cosas".

Por este motivo, los comentarios que genera por su presencia en la tele como juez de MasterChef no le afectan tanto. Aun así, no contesta a las críticas en redes, pero sí asegura que hace otra cosa para fastidiar a los haters.

"Cuando veo en Twitter, que tengo pero no sé manejarlo, que me llama alguno 'desgraciado', pues yo le doy a 'me gusta'", explicó. "Luego los leo y me dicen: 'Mira el tonto, me ha dado like'. Hombre, si me ha gustado lo que me has dicho, me estás poniendo a partir y no me conoces, cabrito, así que toma, 'me gusta'".