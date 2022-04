La Banda Primitiva de Llíria, la més antiga d'Espanya, distingeix a la UV per la seua tasca musical

La Banda Primitiva de Llíria, coneguda també com 'El Clarín', és la banda de música civil més antiga d'Espanya. Va ser fundada pel franciscà Antonio Albarracín, pare Antonio, en 1819 com a grup de música de vent.

La junta directiva de la societat va aprovar la concessió d'aquestes distincions en la sessió ordinària de mitjan novembre. Aquest guardó premia a personalitats i institucions en reconeixement de la seua tasca en favor de la difusió de la cultura i la música.

El premi va ser arreplegat per la vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba, qui va expressar el seu agraïment dissabte passat en el marc d'un concert i una cerimònia en la qual també es va distingir a Justo Romero, Marga Landete i a José Alamá.

La Banda Primitiva de Llíria ha reconegut a la Universitat per ser una de les entitats de referència per a la proliferació, la investigació i la difusió del ric patrimoni musical de la Comunitat Valenciana, destaca la institució acadèmica en un comunicat.

La UV compta amb un aula de música que organitza al llarg del curs una sèrie d'activitats que canalitzen aquesta projecció de cultura musical, amb més de 40 concerts de música de cambra (instrumental i vocal) en els seus auditoris.

A més, promou les investigacions i la recuperació de la música valenciana a través de la publicació de recopilatoris i ofereix formació musical al costat de l'àrea d'activitats musicals de la seua fundació general.

La Universitat organitza Serenates, festival musical de referència amb més de 30 anys d'existència que se celebra en el Claustre de la Nau, al costat de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat.

A nivell nacional, la UV és un "referent" entre les universitats espanyoles per la qualitat i diversitat de formacions musicals que ha impulsat. Entre les més de 80 universitats del país, unes 15 han creat una orquestra filharmònica i la Universitat compta amb una de les deganes: l'Orquestra Filharmònica (OFUV), fundada en 1995 per a donar resposta i cohesió a les ofertes d'agrupacions instrumentals formades per estudiants.

I forma part de l'Orfeó Universitario de València, el cor universitari més antic d'Espanya, a més d'impulsar altres formacions com l'Escola Coral La Nau, el Club Coral La Nau Gran i la Colla de Dolçaines i Percussió.