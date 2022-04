El Teatre Principal de Castelló acull l'espectacle premiat de dansa familiar 'Loop'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquest dissabte en el Teatre Principal de Castelló l'espectacle premiat de dansa familiar 'Loop' de la companyia Aracaladanza. Un dia abans, el divendres, prop de 500 escolars gaudiran de dos representacions específiques dirigides les escoles de les comarques de Castelló.

"Tots els espectacles de la companyia Aracaladanza han tingut un gran èxit en l'escenari del Principal", ha assenyalat el delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, que ha destacat que "aquest és una de les obres familiars més destacades del trimestre que oferirem també amb unes sessions especials per al públic escolar, per a continuar, d'aquesta manera, amb la nostra línia de promoure les activitats culturals per a les escoles".

Ribes ha recordat també que "les famílies es poden beneficiar d'entrades gratuïtes gràcies a la targeta La Menuda, que busca fidelitzar els xiquets de la casa amb el consum de cultura en viu". De fet, es pot obtindre la targeta La Menuda en les taquilles del Teatre Principal, l'Auditori i el Museu de Belles Arts. Si s'acumulen 5 visites a les activitats familiars organitzades a Castelló, s'aconsegueix una entrada gratuïta extra.

L'obra 'Loop' ha guanyat el Premi Feten 2022 al millor espectacle de dansa. Marca de fàbrica de la companyia Aracaladanza, el llenguatge, el treball i els misteris del propi escenari tornen a convertir-se, en aquesta peça teatral, en una dramatúrgia visual, lliure com els somnis que, amb imatges, construïx el que sempre està per succeir sobre les taules.

En l'escenari estaran Carolina Arija, Jorge Brea, Raquel de la Plaza, Jonatan de Luis, Jimena Trueba i, com a ballarí 'cover', Aleix Rodríguez. L'obra està dirigida per Enrique Cabrera i a la producció musical està Luis Miguel Cobo. La producció està dirigida a majors de quatre anys.

Les entrades per a aquest espectacle tenen un preu de 4 euros i es poden adquirir en la web taquilla.ivc.gva.es.

LOLA BOU & MANEL BRANCAL

L'Auditori de Castelló presenta aquest divendres, a les 19.30 hores, als artistes castellonencs Lola Bou & Manel Brancal en format de quintet.

El cicle 'Territori CS', que porta fins a l'Auditori artistes de les comarques de Castelló, acollirà la música d'aquests dos artistes polifacètics, coneguts per les seues trajectòries musicals i teatrals. Prendran la Sala de Cambra amb un repertori propi i eclèctic en el qual fusionen estils musicals com el 'jazz', la bossa, el 'funk', el pop, el 'rock' i el 'folk'.

Lluny de pretendre encaixar en cap corrent musical, aposten per una sonoritat genuïna dins de la cançó d'autoria valenciana, que combina intimisme i sensibilitat amb l'energia creada per tot el grup en escena. El seu directe transporta el públic a un espai de riquesa musical i emocional on gaudir en mans de cinc músics de llarga trajectòria.

Una de les seues últimes produccions, 'Tallat en dos', va estar nominada com a millor disc de cançó d'autor en el certamen Premis Ovidi 2021. El concert, en format de quintet, permet crear una atmosfera sonora íntima i enèrgica per a embolicar uns textos emocionals. Complicitat, fusió, creativitat i bagatge vital per a compartir sobre l'escenari.

La formació que presentaran en aquest concert estarà composta per Lola Bou (veu i piano), Manel Brancal (guitarres), Natxo Navarro (baix i contrabaix), Michel Llorens (acordió, teclats i piano) i Jesús Gimeno (bateria).