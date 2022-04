Ucraïna.- Dos músics ucraïnesos s'uneixen a ADDA Simfònica en el concert benèfic organitzat per Diputació d'Alacant

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha celebrat la incorporació d'aquests professionals amb un ampli currículum que intervindran amb els instruments de trompa i violí, segons ha informat en un comunicat.

"Sempre és una gran satisfacció poder comptar amb músics de gran nivell en la nostra orquestra, però en aquesta ocasió, a més, adquireix un valor addicional com a gest en favor de la integració i com a homenatge al poble ucraïnés, que mereix tota la nostra solidaritat en aquests temps difícils", ha apuntat Julia Parra.

El concert, organitzat a través de l'àrea de Cultura, té caràcter benèfic. Els ingressos obtinguts es destinaran a la campanya organitzada per Creu Roja Internacional a favor de les víctimes del conflicte d'Ucraïna. L'auditori provincial mantindrà obert el període de venda d'entrades fins a completar l'aforament. Els tiquets es poden adquirir en la web de l'ADDA i en el portal Instanticket. També es podran realitzar contribucions a través de fila 0.

Parra ha convidat a participar a tots els interessats "en aquest acte que uneix cultura i solidaritat en el qual tots podem posar un granit d'arena a favor dels refugiats ucraïnesos".

El concert s'interpretaran obres "de gran bellesa" i un "marcat sentit" conciliador com 'Fanfarre for the Common Man', del compositor Aaron Copland, S'ilent Songs' de Valentin Silvestrov o' El cant dels Ocells' de Pau Casals.