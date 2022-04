El PSPV s'abstindrà en una proposta d'Unides Podem sobre el Sàhara al no aconseguir acord per a una esmena

La proposta d'Unides Podem buscava que Les Corts donaren suport a la resolució del conflicte "en el marc del procés de descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU, inclòs el dret d'autodeterminació del poble sahrauí mitjançant un referèndum"; així com instar el Consell al fet que inste el Govern a rebutjar el pla del Marroc d'autonomia per al Sàhara Occidental i donar suport al reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

Mentre, el PSPV-PSOE ha proposat una esmena de modificació mitjançant la qual Les Corts expressarien la seua "solidaritat i suport al poble saharaiu i a les seues institucions democràtiques com a poble sobirà, i es comprometen a continuar i reforçar les activitats de cooperació i acció humanitària"; instaven el Consell a "dirigir-se a les parts en conflicte perquè treballen en la cerca d'una solució pacífica basada en el dret a decidir del poble sahrauí i emmarcada en les resolucions de l'ONU i el dret internacional".

La proposta socialista també demanava que Les Corts instaren el Consell a instar el Govern a "continuar donant suport al treball de l'ONU en la seua tasca de trobar una solució acceptable per al Sàhara en el marc de l'ONU" i a "comunicar i si pot ser consensuar decisions d'especial transcendència com els canvis de política exterior amb la resta de forces polítiques".

La portaveu adjunta d'Unides Podem ha expressat al matí, abans del debat en Corts, que la proposta socialista era "inassumible". Ja en l'hemicicle, li ha dit a la diputada Aroa Mira, que defenia la moció: "De veres vull pensar que per a vosté açò és un glop, però pot ser que m'equivoque".

El debat en Les Corts ha comptat amb la presència en la tribuna de convidats del delegat del Front Polisario a la Comunitat Valenciana, Habibulah Mohamed Kori. Blanes, durant la seua intervenció ha rebatut la proposta socialista i ha asseverat que "el poble sahrauí no necessitaria cooperació si poguera tornar a la seua terra".

A més, la diputada d'Unides Podem ha esgrimit que el Consell no té competències en política internacional per a rebutjar el segon punt de la proposta socialista. "Si no tenim competències aleshores què fem debatent açò ací?", s'ha preguntat Mira en la rèplica.

La proposta comptarà amb el suport de Compromís. Segons ha indicat la seua síndica, Papi Robles, en declaracions fora de l'hemicicle, haurien defensat la proposta tant si s'haguera acceptat l'esmena, com si no. PSPV, Ciutadans i Vox s'abstindran, mentre que el PP no ha aclarit el sentit del seu vot. La proposta, en qualsevol cas, comptarà amb més vots favorables (els 25 de Compromís i Unides Podem) que desfavorables.